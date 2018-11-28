З 28 листопада починається Різдвяний піст, який триває протягом сорока днів. Багато людей використовують цей період, щоб привести думки до ладу і очистити свій організм. Що можна їсти в Різдвяний піст, а від чого краще відмовитися, розповіла екстрасенс Олена Курилова.

Етапи Різдвяного посту

28 листопада — 19 січня

20 грудня — 1 січня

2—6 січня

Меню на всі періоди Різдвяного посту

З 28 листопада по 19 грудня по понеділках, середах і п’ятницях слід вживати їжу, яка не піддавалася термообробці. Допускаються фрукти, овочі, гриби, горіхи, хліб, мед і сухофрукти. По вівторках і четвергах дозволена гаряча їжа з додаванням рослинної олії, наприклад, овочеві супи та каші. Те ж саме можна їсти по суботах і неділях, доповнивши раціон рибою і вином. Під час свята Введення в храм Пресвятої Богородиці допускається риба, гаряча їжа, рослинна олія і вино. З 20 грудня по 1 січня по понеділках, середах і п’ятницях допускаються необроблені продукти. У вівторок, четвер і в вихідні дні можна їсти гарячі страви і рослинну олію. З 2 по 6 січня в понеділок, середу і п’ятницю — необроблена їжа, у вівторок і четвер можна їсти гарячу їжу без олії. На вихідних можна додати до гарячої їжі рослинну олію. 6 січня , у Святвечір , забороняється їсти що-небудь до сходження першої зірки. Після — слід почати трапезу з куті — традиційної різдвяної страви із зерен пшениці або рису, підсолоджених медом, сухофруктами, родзинками, маком та горіхами.

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Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що можна їсти в Різдвяний піст, а від чого краще відмовитися:

«Мета Різдвяного посту полягає у духовному і фізичному очищенні перед Різдвом. У цей період необхідно повністю виключити з раціону їжу тваринного походження.

Меню Різдвяного посту досить суворе. Крім м’ясних продуктів, необхідно повністю виключити алкоголь і рибу. Однак православна церква дозволяє вживання невеликої кількості червоного вина і рибних страв у святкові дні.

Згідно з церковним звичаєм, напередодні Різдва не можна їсти весь день до появи першої зірки. Цей звичай пов’язаний з історією про появу Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Ісуса».

Пам’ятайте, Різдвяний піст — ще й час, коли очищаються думки і душа. У цей період корисно зайнятися медитацією або іншими ментальними практиками.

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