Спеціальний проект програми «Вікна-новини» на СТБ «Украдене щастя» кореспондента і ведучої Ольги Кучер потрапив у шорт-лист міжнародної премії «ADAMI Media PRIZE» в категорії «Новини і короткий документальний метр».



Номінована серія спецпроекту «Украдене щастя» розповідає про кримськотатарську громаду, яка після анексії півострова Росією була змушена поселитися на Західній Україні.



«Серіал «Украдене щастя» ми довго мучили, але розповісти про переселенців в інших фарбах, позитивних, ми хотіли дуже давно. Саме ця серія – про кримських татар, які знайшли прихисток у неочікуваному місці. Їх, мусульман, прихистила християнська громада на Львівщині у Дрогобичі. Це – руйнування міфів про релігійні упередження, це про те, що люди різних культур можуть знайти спільну мову, це про те, що ми – одна країна. І в цьому розмаїтті – наша сила», — зазначила у Facebook автор циклу сюжетів Ольга Кучер.

Імена переможців стануть відомі вже 29 листопада в Кишиневі (Молдова).

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Зазначимо, «ADAMI Media PRIZE» був створений 2015 року з метою заохочення кінематографістів, журналістів і професіоналів аудіовізуальної справи в засобах масової інформації з країн Східного Партнерства ЄС — Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна. Мета «ADAMI» — просування висвітлення тем міграції, толерантності та культурного розмаїття.

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