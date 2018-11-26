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/ Телеканал СТБ «МастерШеф»-8 випуск 27: кулінари приготують страву інків
Кулінарне шоу «МастерШеф»-2018 завжди дивує. Саме тому в 27 випуску готуватиме сам Ектор Хіменес-Браво. Чи зможуть кулінари-аматори розгадати його хитромудру загадку? Дізнаємося вже завтра на телеканалі СТБ.
Ектор приготує для учасників легендарну страву древніх інків.
Але цей складний рецепт суддя, звичайно ж, просто так не розповість!
Лише найрозумніші та найбільш спритні кулінари зможуть розгадати всі 12 інгредієнтів.
Яка з двох команд вгадає страву і здивує Ектора?
Результат приготування учасниками загадкової страви інків ми побачимо вже завтра в 27 випуску «МастерШеф»-8!
Більше на тему: Айсбайн від Євгена Кірсанова
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