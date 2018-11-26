Героєм випуску 14 «Хата на тата»-7 став папа-мільйонер Льоня. У цього чоловіка є все: великий будинок, кілька авто, процвітаючий бізнес і чудова сім’я. Однак чоловік давно перестав цінувати як дружину, яка перетворилася на Попелюшку, так і власну дочку. Що чекає на вас у новому випуску «Хата на тата»-7?
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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:
- Як розгулявся тато в перший день без дружини і чим його «віддячила» дочка?
- Чи впорався тато-цар з маминими обов’язками?
- Чого Льоня ніяк не очікував від власного сина?
- Навіщо чоловік залучив свого друга-«італійця» і чим це закінчилося?
- Про що мріє дочка Софія і чи став тато справжнім другом для неї?
- Який вчинок дочки розчулив батька до сліз?
- Навіщо Льоня прив’язав дітей один до одного?
- Який подарунок чоловік підніс дружині?
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Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть 14 випуск «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 26 листопада о 20.00.
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