Героєм випуску 14 «Хата на тата»-7 став папа-мільйонер Льоня. У цього чоловіка є все: великий будинок, кілька авто, процвітаючий бізнес і чудова сім’я. Однак чоловік давно перестав цінувати як дружину, яка перетворилася на Попелюшку, так і власну дочку. Що чекає на вас у новому випуску «Хата на тата»-7?

Більше на тему: «Хата на тата»: прості рецепти страв для татусів



У свіжому випуску ви дізнаєтеся:

Як розгулявся тато в перший день без дружини і чим його «віддячила» дочка?

Чи впорався тато-цар з маминими обов’язками?

Чого Льоня ніяк не очікував від власного сина?

Навіщо чоловік залучив свого друга-«італійця» і чим це закінчилося?

Про що мріє дочка Софія і чи став тато справжнім другом для неї?

Який вчинок дочки розчулив батька до сліз?

Навіщо Льоня прив’язав дітей один до одного?

Який подарунок чоловік підніс дружині?

Більше на тему: «Хата на тата»-7: Як тато-командир ладнав зі своїми дітьми

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть 14 випуск «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 26 листопада о 20.00.

Дивіться відеоанонс 14 випуску «Хата на тата»-7!

Video: «Хата на тата»-7: Який подарунок чоловік-мільйонер піднесе своїй дружині Героєм випуску 14 Хата на тата-7 став папа-мільйонер Льоня, у якого є все. Його дружина давно перетворилася на Попелюшку, але чоловік упевнений: так і повинно бути.

Video: «Хата на тата»-7: Який подарунок чоловік-мільйонер піднесе своїй дружині Героєм випуску 14 Хата на тата-7 став папа-мільйонер Льоня, у якого є все. Його дружина давно перетворилася на Попелюшку, але чоловік упевнений: так і повинно бути.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ