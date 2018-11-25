У 13 випуску «Один за всіх»-12 ви почуєте історію про батька, який самостійно виховує власну донечку. Проте сусідам моторошно від такої опіки, якою чоловік «обдаровує» своє дитя. Що з’ясує команда «Один за всіх» та які приховані факти стануть відомими у студії?

13 випуск проекту «Один за всіх»-12 відповість на питання:

Чи наговорюють сусіди на батька-одинака?

Чому служба у справах дітей пильно слідкує за родиною?

Що розкаже сам батько у студії «Один за всіх»?

Та чи насправді дівчинка живе з педофілом, який систематично над нею знущається?

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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 13 випуск «Один за всіх»-12 від 25.11.2018 на офіційному сайті!

Video: Резонансне розслідування в 13 випуску проекту «Один за всіх»-12 У 13 випуску Один за всіх 12 ви почуєте історію про батька, який самостійно виховує власну донечку. Що стане вцідомо у 13 випуску Один за всіх 2018?

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