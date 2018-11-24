Складно жити без другої половинки. Але як знайти своє кохання, коли в житті стільки проблем? Сьогодні ми покажемо, як же зустріти кохану людину, на прикладі героїв «Цієї миті рік потому»-2018. Як перестати відчувати себе самотнім? І де шукати справжнє кохання? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Більше на тему: Що таке саморозвиток і з чого почати?

Питання, як зустріти щире кохання, хвилює багатьох самотніх людей. Коли хочете нових стосунків, ви шукаєте того, хто заповнить вашу внутрішню порожнечу. Ви намагаєтеся показати себе в найкращому світлі майбутньому партнерові. Але часто це є головною помилкою всіх знайомств. Здається, кохання настільки невловиме, що його пошук ніколи не закінчиться. Що ж робити в такому випадку?

Пошук кохання вимагає іншого підходу, а саме — відкрити себе партнеру по-справжньому. Тоді ви не встигнете помітити, як зустрінете свою другу половинку. Все, що від вас потрібно, — бути до цього готовим.

Більше на тему: Способи боротьби з осінньою депресією від Тетяни Ларіної

Що таке кохання?

Люди часто роблять одну і ту ж помилку — шукають ідеального партнера, а не щире кохання. Почуття любові — це особливий стан душі, який змушує нас йти на будь-який ризик заради близької людини. Заради справжнього кохання ми готові міняти свої пріоритети, здійснювати великі подвиги та навіть змінювати світ.

Як знайти своє кохання?

Ми підібрали поради, які допоможуть вам знайти щире кохання.

1. Дізнайтеся все про себе

Кохання — не тільки стан захопленості та палких почуттів до партнера, а й можливість краще пізнати один одного. Щоб сподобатися іншій людині, насамперед проаналізуйте свій характер. Поставте собі такі питання:

Які ваші найкращі якості?

Що ви любите робити у вільний час?

За що ви любите себе?

Що б ви хотіли змінити в собі?

Що змушує вас відчувати себе некомфортно?

Більше на тему: Вихідні в листопаді 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці

За допомогою цієї методики ви дізнаєтеся, що готові змінити заради коханої людини, а що навпаки — не змогли б. Перш ніж знайти своє кохання, подивіться на себе зі сторони, прийміть всі недоліки та переваги.

2. Що конкретно ви шукаєте в іншій людині?

Дізнавшись про свої потреби в стосунках, буде розумним зрозуміти, що ж ви шукаєте в майбутньому партнерові. Складіть список найважливіших рис характеру коханої людини. Це хороший спосіб з’ясувати, що насправді ви маєте на увазі, коли шукаєте кохання.

Конкретизуйте. Зосередьтеся на рисах, які важливі для вас. Не звертайте увагу на зовнішність або на фінансовий статус партнера.

Топ-5 «ні». Вам може точно не сподобатися людина, яка багато курить чи вживає алкоголь. Тому запишіть те, що ви точно не хочете бачити у вашій майбутній другій половинці. Адже шкідливі звички часто руйнують стосунки.

Більше на тему: 5 вчинків, які рано чи пізно призведуть до розлучення

Пам’ятайте, що головне — не в створенні ідеального партнера. Ви просто напишіть основні риси, які вам подобаються в людях. Так зможете зрозуміти свої потреби. Швидше за все, майбутній партнер буде мати тільки деякі характеристики з вашого списку.

3. Повірте в існування кохання

Дива трапляються тільки з тими, хто в них щиро вірить! Так само і в коханні: ви зустрінете свою людину тоді, коли захочете цього по-справжньому. Тому не потрібно турбуватися, якщо у вас не склалися стосунки. Може, ця людина — не ваша доля?

Не квапте події, на все свій час. І ви обов’язково зустрінете кохання.

4. Шукайте кохання в правильних місцях

Погодьтеся, сидячи перед екраном телевізора, складно знайти кохану людину. Нові цікаві місця — найкращий спосіб завести знайомство, яке може перерости в щось більше. Ходіть на семінари, які вам цікаві, на концерти улюблених груп, запишіться в спортивний зал, рушайте в подорож з невідомими людьми.

Бари та нічні клуби — не найкраще місце для знайомств. Ви навряд чи захочете створити тривалі стосунки з тими, кому подобається проводити час таких місцях.

Більше на тему: Сварки в родині: 10 правил виходу з конфлікту

Учасниця «Цієї миті рік потому» Наталя Рожак розповіла, як знайти своє кохання. Чоловік звозив Наталю в Грецію, на Мальдіви, зробив дорогий подарунок — машину. Ще рік тому вона була самотня, а сьогодні вже заміжня. Дівчина вважає, що ідеальне місце для знайомства — там, де ви відчуваєте себе комфортно. За її словами, в нічних клубах та барах жінки звикли грати роль спокусниць. Але порядного чоловіка в таких місцях ніяк не зустріти. З розумними і багатими потрібно знайомитися в спортивних клубах, тренажерних залах та в заміських комплексах.

5. Не бійтеся знайомитися з новими людьми

Спілкування розширить список нових знайомих, серед яких ви можете знайти кохання.

Наприклад, героїня «Цієї миті рік потому» Наталя Семенюк прийшла в проект з метою знайти любов. Дівчина з дитинства страждала рідкісним захворюванням ясен, яке їй заважало мати стосунки. Але за рік вона досягла цілі — знайшла чоловіка мрії!

Більше на тему: Модний макіяж 2019: поради від Даші Трегубової

Наталія вважала себе непривабливою та соромилася знайомитися з протилежною статтю. Дівчина переборола комплекси й почала знайомитися з чоловіками. В результаті — вона зустріла коханого на роботі.

Прийде час і ви обов’язково знайдете свою людину. Не бійтеся сказати їй все, що відчуваєте. Звичайно, дуже складно відкрити свої почуття першою. Але тільки так будете впевнені, що почуття взаємні та ви досягли мети — знайшли своє кохання.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ