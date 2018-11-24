«Х-фактор»-9 покаже бекстейдж проекту в прямих трансляціях

Вокальне шоу «Х-фактор» телеканалу СТБ запускає на своїй сторінці у Facebook, YouTube і сайті проекту прямі ефіри з ексклюзивними включеннями з бекстейджу проекту. Ведучою онлайн-трансляції стане Юлія Карпова, під чий голос у програмі «Хеппі ранок» прокидаються мільйони слухачів радіостанції Хіт FM.

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Тепер глядачі зможуть не перериватися на рекламу і побачити життя шоу зсередини. Ведуча Юля Карпова покаже ексклюзивний бекстейдж проекту: подробиці підготовки до ефіру, емоції за лаштунками і в глядацькому залі під час шоу, перші враження учасників від своїх виступів і багато іншого, що зазвичай залишається для телеглядачів за кадром.

«Все логічно на «Х-факторі»: найкраще вокальне шоу, найкращі судді, а тепер будуть і найкращі репортажі з бекстейджем від ведучої головного ранкового шоу країни «Хеппі ранок» на Хіт FM. По суботах я зміню мікрофон в радіостудії на камеру на знімальному майданчику. Мені довірили ціле закулісся «Х-фактора», щоб я показала все, що навряд чи коли-небудь зважаться показати будь-які інші вокальні конкурси: як збираються і готуються вийти на сцену артисти, як вони борються з панічними атаками перед виходом на сцену, як їх за лічені секунди переодягають стилісти і чепурять гримери, як близькі конкурсантів від хвилювання стискають кулаки, що ховають судді у своїх гримерках, чиїх фанатів більше в залі – Олега Винника чи Насті Каменських, і що взагалі відбувається на знімальному майданчику в той час, коли в ефірі рекламна пауза? Я не збираюся нічого приховувати. Учасники та судді поки не уявляють, які незручні та провокаційні питання їх чекають і як часто за ними уважно стежитимуть камери. За всім цим спостерігайте по суботах на сторінці проекту у Facebook, YouTube і сайті проекту», — ділиться враженнями ведуча.

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Дивіться трансляції з бекстейджу на офіційній сторінці каналу у Facebook, YouTube і сайті проекту щосуботи о 19:00 паралельно з прямим ефіром шоу «Х-фактор» на СТБ.

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