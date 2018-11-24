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Телеканал СТБ / День пам’яті жертв голодоморів: факти про дату

День пам’яті жертв голодоморів: факти про дату

Телеканал СТБ

Сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначається День пам’яті жертв голодоморів. Починаючи з 1998 року пам’ятна дата припадає на четверту суботу листопада. Дізнайтеся більше про історію та факти трагічного періоду української історії в нашому матеріалі! 

Сьогодні, 26 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів

Сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначається День пам’яті жертв голодоморів

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Ми підготували для вас 10 фактів, які розкажуть про пам’ятну дату більше:

1. День пам’яті жертв голодоморів почали відзначати в 1998 році, згідно з указом Президента України Леоніда Кучми від 26 листопада 1998 року.

2. Історія назви дати мала свої корективи: в 1998 році пам’ятне вшанування мало назву «День пам’яті жертв голодоморів» (указом Леоніда Кучми), у 2000 році — «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій» (указом Леоніда Кучми), в 2004 році — «День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій» (указом Леоніда Кучми), остання зміна назви була зроблена в 2007 році, під керівництвом Віктора Ющенка дата була перейменована в «День пам’яті жертв голодоморів».

3. Щодо кількості загиблого населення на території України, за часів голоду, ведуться дискусії і на сьогодення. За даними Інституту історії України на 2015 рік, число жертв склало 3, 9 млн чоловік і 0,6 млн — зниження народжуваності в силу трагічних подій. За іншими даними, жертвами голодомору 1932-33-х років стали до 7 мільйонів чоловік.

4. Періоди голоду 1921—1923-х років та 1946—1947-х за межами України не знайшли широкого визнання, тому голодомором вони називаються переважно в наукових дослідженнях.

5. Перші десять років заходи вшанування пам’яті проходили на Михайлівській площі.

6. У 2008 році відбулося відкриття меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні, після чого саме це місце стало знаковим для заходів та вшанувань пам’яті загиблих.

Пам'ятник «Свічка пам'яті»

Пам’ятник «Свічка пам’яті»

7. О 16:00 щорічно проходить загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про страшні події нашої історії. Також з 2005 року проходить акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі шанують пам’ять померлих, поставивши свічку біля пам’ятника жертвам, а також на своєму підвіконні.

8. У 2006 році український парламент офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу.

9. У 2008 році Папа римський Бенедикт XVI у Ватикані вшанував пам’ять жертв голодомору на Україні, а також в інших регіонах колишнього СРСР, привітавши українських паломників українською мовою.

10. За даними на 2009 рік, голод 1932—1933-х років в Українській РСР геноцидом визнали 17 держав.

З 2005 року проходить акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі шанують пам'ять померлих запаленою свічкою

З 2005 року проходить акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі шанують пам’ять померлих запаленою свічкою

У 2018 році офіційний державний захід вшанування пам’яті жертвам голодоморів відбудеться біля Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» о 14:30. А о 16:00 розпочнеться Всеукраїнська акція «Запали свічку».

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