«Чорна п’ятниця» 2018: магазини

Ми хочемо розповісти вам трохи фактів з історії про «чорну п’ятницю». А також в нашому матеріалі ви дізнаєтеся, які магазини в Україні та Києві мають пропозиції до «чорної п’ятниці» 2018! Читайте докладніше в статті.

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« Чорна п’ятниця»: історія свята

У 19 столітті в США з’явилася така традиція – влаштовувати величезні знижки в передріздвяний сезон. «Чорна п’ятниця» зазвичай припадає в період з 23 по 29 листопада, в зв’язку з тим, що влаштовувати такі знижки-розпродажі почали американці в Філадельфії, відразу ж після Дня подяки в далекому 1966 році. А День подяки в Америці святкують щороку кожен четвертий четвер листопада.

Зазвичай після святкування на дорогах Філадельфії утворювалися величезні затори. Через цю прикрість п’ятницю після Дня подяки стали називати «чорною». А потім перенесли цю назву і на грандіозні розпродажі, акції та тисняви ​​в магазинах в цей період. Цей день не є офіційним вихідним або святом в Америці, але люди намагаються взяти відгули, щоб встигнути придбати товари і заощадити сімейний бюджет.

В Україні дата «чорної п’ятниці» також випадає на останню п’ятницю листопада і вже давно стала звичним днем ​​розпродажів. Хоча поки в Україні «чорна п’ятниця» не досягла таких масштабів, як в США. Причина, швидше за все, в тому, що наші магазини ще не готові пропонувати такі ж знижки та акції покупцям, як магазини в Америці.

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« Чорна п’ятниця» в Україні

Чорна п’ятниця 2018 в Україні в цьому році випадає на 23 листопада! Тривати період розпродажів і знижок в українських торгових центрах та інтернет-магазинах буде з 23:59 четверга, 22 листопада 2018, і до 23:59 неділі, 25 листопада 2018.

Хочемо зазначити, що більшість магазинів в Україні в «чорну п’ятницю» дійсно буде працювати понаднормово, але точного списку поки що немає – стежте за інформацією в улюблених ТРЦ. До речі, у багатьох торгово-розважальних центрах України в «чорну п’ятницю» готуються дуже цікаві шоу-програми з популярними зірками українського шоу-бізнесу.

Які міста України долучаться до «чорної п’ятниці» 2018? Цього року жителі Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Миколаєва, Запоріжжя, Вінниці, Луцька, Тернополя та Рівного зможуть відчути на собі віяння заходу і взяти участь в «чорній п’ятниці» розпродажів і знижок. Також радимо вам звернути увагу на інтернет-магазини, які в цьому році вже активно готуються до цієї події і пропонують знижки до 80%!

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«Чорна п’ятниця» 2018: магазини

Онлайн-магазини одягу Answear.ua, Kasta, Lamoda, Clasno.com.ua, Sports Territory, Top Secret, BeeLure, BonPrix, AliExpress, TopMall, Otto, Kedoff.net та інші вже беруть участь в «чорній п’ятниці» України. Також в період з 23 по 25 листопада 2018 ви зможете купити косметику, ювелірні прикраси і побутову техніку за істотними знижками. Ось список всіх магазинів цього сегмента, які точно візьмуть участь у чорній п’ятниці 2018:

Ювелірні прикраси: Gold.ua, GoldSail, Clasno.com.ua.

Косметика: YVES ROCHER, Bomond, Stylus, Hilt, Status-Shop.

Цифрова та побутова техніка: Comfy, Eldorado, Allo, Rozetka, Moyo.

Дитячий одяг та іграшки: Kid Butik, TopMall, Answear.ua, Berni, Deshevshe, UMART.

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