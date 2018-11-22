У 26 випуску «МастерШеф»-2018 знову стало на одного учасника менше. Хтось не зміг продовжити боротьбу за титул найкращого кухаря-аматора і поїхав додому. Хто пішов з «МастерШеф»-8 — читайте в матеріалі.

У 26 випуску проект покинув Олексій Бжицький.

Коли Олексію сказали, що він залишає «МастерШеф»-8, багато учасників засмутилося. Адже цей хлопець завжди всіх підтримував, був спокійним навіть у найкритичніших ситуаціях і взагалі ні з ким не сварився.

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Олексій пішов гідно, подякувавши суддям і побажавши удачі своїм колегам. За словами учасників, він чи не єдиний, хто залишився самим собою від початку до кінця проекту. Звичайно, Олексію не вистачило зовсім трохи до бажаного титулу найкращого кухаря-аматора, але для своїх рідних, особливо для маленької доньки, він пішов переможцем!

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