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Телеканал СТБ / День синів: гарні привітання у віршах та прозі

День синів: гарні привітання у віршах та прозі

Телеканал СТБ

Ми раніше вже писали про такі чоловічі свята, як День захисника України і Міжнародний чоловічий день, але є ще одна, не менш важлива подія. Це День синів, який щороку відзначається 22 листопада в багатьох країнах світу. Історія свята невідома, але тим не менш протягом багатьох років сім’ї вітають і балують своїх синів цього дня. Зрештою, це чудовий привід об’єднати покоління та згадати про сімейні цінності.

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Історія свята День синів

День синів це нове свято, і не багато людей навіть знає про його існування. Зафіксованої дати святкування немає, але в країнах СНД його відзначають 22 листопада.

Вважається, що свято створили ЗМІ на додаток до вже існуючих сімейних свят: Дня матері, Дня батька, Дня дівчаток. «Дівоче» свято присвячене боротьбі проти утисків прав маленьких дівчаток у всьому світі, з чим бореться ЮНЕСКО. Синам в цьому плані пощастило більше, і навряд чи існують організації, які боряться за права хлопчиків… Однак, День синів – не про це.

Щоб не обділяти увагою синів, вирішили створити день, коли батьки можуть порадувати свого хлопчика. Але святкувати цей день можуть усі, навіть ті, у кого сини давно дорослі. Особливо трепетно ​​до такого свята ставляться ті, чиї сини служать в силових структурах.

Тому не варто недооцінювати це свято, краще напишіть привітання синові, навіть якщо він вже дорослий!

Гарні привітання до Дня синів у віршах

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,
Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,
І розумний, роботящий, ніжний і привітний,
Терпеливий до людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,
А в душі буяла цвітом доброта від неба,
Хай Господь тебе боронить від біди і горя,
А щасливих днів хай буде наче крапель в морі!

день сыновей

Добре, що доля дала мені сина,
Ти дуже гарна та чуйна людина,
Радість моя, джерело доброти,
Я дуже рада, що є в мене ти.

Любий, хай щастя в твій дім завітає,
Поруч живе, від турбот захищає,
Хай неодмінно тобі все вдається,
Віра й любов твоє радують серце!

день сыновей

Гордість ти наша і віра,
Син найкращий, сім’ї крила.
Тобі зичимо жити в мирі,
В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,
І негоду розжене.
Щоб життя було яскравим,
Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,
Панував в сім’ї весь час.
З Днем синів вітаємо,
Щасливі, що такого хлопця маємо.

день сыновей

Теплі батьківські слова
Синкові на свято!
Щастя, успіху в житті
Буде хай багато!

Стань успішним і будуй
Ти кар’єру й хату.
І сім’ю не забувай,
Рідних маму з татом.

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Гарні привітання до Дня синів у прозі

  • Сьогодні особливий день для всіх батьків хлопчиків – День синів! Хочеться від щирого серця привітати сім’ї, в яких підростають наші шибеники і майбутні захисники! Бажаємо вам порозуміння і терпіння в їх вихованні, щасливо проведеного часу разом, побільше радісних подій і поменше сімейних негараздів!
  • Вітаємо з Днем синів! Бажаємо завжди залишатися добрим і люблячим сином, щиро поважати батьків і надавати їм свою підтримку, обирати вірний шлях у своєму житті та легко вирішувати будь-яку проблему.
  • Вітаємо зі святом – Днем синів! Бажаємо, щоб ваші діти, такі рідні та кохані, були щасливі, успішні, здорові, гарні, талановиті та самостійні. Нехай ваші батьківські серця переповнює гордість і любов! Щастя вашим сім’ям і достатку в дім!
  • Дорогі сини, ось і настав той день, коли батьки ще раз хочуть вам сказати про свою любов. Ви ростете непомітно, стаєте мужніми, самостійними чоловіками, батьками, але для тата і мами назавжди залишаєтеся дітьми. Нехай у ваших серцях завжди живе любов і повага до рідних, які пишаються вами і люблять просто за те, що ви є.
  • Розлюбити можна всіх чоловіків на світі. Крім свого сина.
  • Син – захисник, якого посилає Господь жінці.
  • Здається, що вся любов світу зосереджена в одному прекрасному звуці – дзвінкому сміху нашого сина.
  • З народженням сина мені стала не потрібна косметика. Адже головну прикрасу я веду за руку.
  • Найкращий спосіб довести чоловікові, що він найкращий, – народити йому його копію, сина.

день сыновей

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