13 випуск проекту «Зважені та щасливі»-8 стане для учасників тижнем краси. Протягом 12 тижнів батьки та діти невтомно працювали над стосунками у парі та омріяними тілами. Тому на четвірку найсильніших родин чекає свято. Пари сяятимуть у нових образах на червоній доріжці.

Як вплинуть нові образи на учасників проекту «Зважені та щасливі»-8?

Чи пробачить Богдан Буряк свого батька?

Чи зможуть король та королева Ночі краси втримати свій титул і не потрапити під жовту лінію?

І як завершиться зважування для Рожевої команди Івана та Олі Нестерових , яка жодного разу не наділа чорні футболки?

І що покаже зважування, яким традиційно завершується тиждень схуднення?

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Не пропустіть вже сьогодні «Зважені та щасливі»-8. Проект, який робить тіла красивими, а життя щасливим! Дивіться «Зважені та щасливі» 8 сезон 13 випуск від 22.11.2018 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 онлайн на офіційному сайті.

Video: 13 випуск «Зважені та щасливі»-8 із вражаючою подією сезону 13 випуск проекту Зважені та щасливі 8 стане для учасників тижнем краси. Дивіться сьогодні 13 випуск Зважені та щасливі 2018 із вражаючою подією 8 сезону

Video: 13 випуск «Зважені та щасливі»-8 із вражаючою подією сезону 13 випуск проекту Зважені та щасливі 8 стане для учасників тижнем краси. Дивіться сьогодні 13 випуск Зважені та щасливі 2018 із вражаючою подією 8 сезону

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