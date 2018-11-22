13 випуск проекту «Зважені та щасливі»-8 стане для учасників тижнем краси. Протягом 12 тижнів батьки та діти невтомно працювали над стосунками у парі та омріяними тілами. Тому на четвірку найсильніших родин чекає свято. Пари сяятимуть у нових образах на червоній доріжці.
- Як вплинуть нові образи на учасників проекту «Зважені та щасливі»-8?
- Чи пробачить Богдан Буряк свого батька?
- Чи зможуть король та королева Ночі краси втримати свій титул і не потрапити під жовту лінію?
- І як завершиться зважування для Рожевої команди — Івана та Олі Нестерових, яка жодного разу не наділа чорні футболки?
- І що покаже зважування, яким традиційно завершується тиждень схуднення?
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Не пропустіть вже сьогодні «Зважені та щасливі»-8. Проект, який робить тіла красивими, а життя щасливим! Дивіться «Зважені та щасливі» 8 сезон 13 випуск від 22.11.2018 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 онлайн на офіційному сайті.