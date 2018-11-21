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День Святого Михайла: що можна і не можна робити

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21 листопада православні відзначають день Святого архістратига Михайла 2018. Це свято є одним з головних на честь ангелів – Небесних Сил безтілесних, які були створені Богом раніше людини і зазвичай недоступні оку. Сьогодні ми розповімо історію виникнення цього особливого свята і про те, що не можна робити в день Святого Михайла, а також поділимося, на які звичаї та традиції варто звернути увагу.

День святого Михаила 201 - фото

День Святого Михайла – історія свята

Архістратиг Михайло, один із найвідданіших і найвірніших служителів Божих, з давніх-давен славився на Русі як затятий шанувальник віри, борець проти єресі, покровитель воїнства, захисник скривджених і пригноблених. З єврейської ім’я святого буквально перекладається як «Той, хто як Бог», а «архістратиг» вказує на те, що Михайло – головний серед воїнів. Оскільки саме цей святий переніс на небо душі Авраама і Богородиці, його також вважають суддею, що зважує душі грішників, оцінює їхні добрі та злі діяння, а також молиться Господу про їх прощення.

день святого михаила обычаи и традиции - фото

Дата святкування (8 листопада за старим стилем) була визначена ще в IV ст. на Соборі в місті Лаодикії. Цей день вважався веселим і світлим, відзначався гучними гуляннями, а в багатьох слов’янських традиціях пов’язувався з приходом зими. За новим стилем день Святого Михайла відзначають 21 листопада. Багато прикмет та звичаїв свята збереглися й актуальні для православних й досі.

Звичаї та традиції в день Святого Михайла

День Святого Михаила 2017: что можно и нельзя делать - фото

У цей чудовий день у всіх храмах лунають дзвони, закликаючи віруючих на Божественну літургію, присвячену ахістратигу Михайлу. Святого можна попросити про зцілення важких хворих, про душі померлих і про свою грішну душу.

Вважається, що 21 листопада – останній день осені, коли можна святкувати весілля. Потім розпочинається підготовка до посту і сам Різдвяний піст.

Досить кумедна традиція пов’язана із задобрюванням дворового – головного помічника домовика. Наші предки вибирали в курнику найслабшого півника і відрубували йому голову. Сьогодні цей звичай можна обіграти по-іншому: достатньо поставити на святковий стіл кілька основних страв з курки. До того ж застілля маже бути дійсно гучним. З давніх-давен господарі намагалися запросити у Михайлів день побільше гостей, а урочисті посиденьки іноді затягувалися понад тиждень.

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Якщо ж вірити прикметам дня Святого Михайла, іній зранку обіцяє сніжну зиму, туман – відлигу. Світанок, який настав раніше, ніж зазвичай, обіцяє холоднечу. А в цілому ясна погода віщує про наближення тріскучих морозів. Зверніть увагу і на дерева: якщо жолудів і шишок практично немає, чекайте м’якої зими.

Що не можна робити в день Святого Михайла і що можна

День Святого Михаила 2017: что можно и нельзя делать - фото

  • В селах у Михайлів день заборонено рубати сокирою, різати що-небудь ножем або ткати. Вважається, що це може образити святого.
  • Крім того, у свято взагалі не рекомендовано братися до важкої роботи. Але трапляються й винятки: наприклад, якщо людина змушена працювати не за власним бажанням або тяжка праця потрібна для доброї справи.
  • А ось робити щось заради власної вигоди в день Святого Михайла не варто. Православні впевнені, що за це Архістратиг обов’язково покарає винного.
  • Також у цей світлий день краще не відмовляти у допомозі нужденним. Нехай свято стане для вас приводом замислитися над тим, кому може стати в нагоді ваша турбота, хто потребує підтримки та добрих слів.

Не забувайте, як важливо у Михайлів день відвідати церкву. Радимо поставити свічку і відслужити молебень.

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