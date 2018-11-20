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Телеканал СТБ / Всесвітній день дитини: історія свята та привітання

Всесвітній день дитини: історія свята та привітання

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Щорічно 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1954 році. Це світле свято насамперед створене для привернення уваги громадськості до актуальних проблем дітей, адже вони – найбільш незахищений і вразливий прошарок населення. Сьогодні у всьому світі часто порушуються права дітей, утискаються їхні інтереси і навіть завдається шкода здоров’ю, тому в День дитини проводяться благодійні заходи, спрямовані на допомогу нужденним.

20 листопада відзначається Всесвітній день дитини!

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Свято Всесвітнього дня дитини починає свою історію з 50-х років минулого століття, коли Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести знаменний день до списку святкових. Кожній державі було запропоновано вибрати ту дату, яка максимально підходить для цієї мети, зазначаючи в офіційних даних ООН інформацію про святкування Всесвітнього дня дитини 20 листопада. Варто зазначити, що в 1959 році саме цього дня була прийнята «Декларація прав дитини», а потім – у 1989 – «Конвенція прав дитини».

Щорічно на честь знаменної дати в більшості країн проходить велика кількість благодійних акцій та заходів, які спрямовані на підвищення рівня добробуту дітей, захисту їхніх прав, усвідомленості населення щодо наявних проблем.

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Пам’ятайте, що головне для кожного малюка – увага, турбота і любов. Кожен з нас може ощасливити дитину, подарувавши частинку свого тепла, особливо тим, хто цього потребує найбільше!

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Привітання до Всесвітнього дня дитини:

Усюди радісні діти,
І зрозуміло в цю мить:
Дорослі живуть на світі
Заради них і лише для них!
Нехай же світ сміється дзвінко!
Нехай розжене сонце тінь!
«З Всесвітнім днем дитини!» –
Прокричу я в цей день!

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Є маленькі люди на планеті,
Невгамовні, часом смішні, діти.
З щирими та добрими серцями,
З допитливими і чистими очима.
Вони гідні найкращої долі.
Нехай ніколи їх не спіткає горе.
Нехай діти всієї Землі сміються дзвінко.
Хай живе Всесвітній День дитини!

Сьогодні свято славне, добре, світле.
Хлопцям і дівчатам всієї планети
Шлють вітання: з всесвітнім Днем дитини!
Нехай для них дзвінко щебечуть птахи,
Пестить сонце теплими променями,
І світять зірки темними ночами,
Нехай у кожному домі пахне свіжим хлібом,
Над усією планетою буде мирним небо!

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Діти – цвіт цієї планети,
Її гордість, її честь,
Пам’ятка нам, що на світі
Чистота і щастя є!
Дитячий сміх веселий, дзвінкий
Хай лунає скрізь безтурботно,
У Всесвітній День дитини
Їх любити клянемося вічно!

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Всіх батьків славної Землі
З цим святом знову вітаю!
Нехай пливуть кораблі доброти
Від початку долі і до краю!
Дитячий сміх хай захопленням звучить,
Нехай він ллється по суворій планеті,
Нехай у батьківських душах горить
Найпотрібніший вогник на світі!

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