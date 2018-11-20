Щорічно 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1954 році. Це світле свято насамперед створене для привернення уваги громадськості до актуальних проблем дітей, адже вони – найбільш незахищений і вразливий прошарок населення. Сьогодні у всьому світі часто порушуються права дітей, утискаються їхні інтереси і навіть завдається шкода здоров’ю, тому в День дитини проводяться благодійні заходи, спрямовані на допомогу нужденним.

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Свято Всесвітнього дня дитини починає свою історію з 50-х років минулого століття, коли Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести знаменний день до списку святкових. Кожній державі було запропоновано вибрати ту дату, яка максимально підходить для цієї мети, зазначаючи в офіційних даних ООН інформацію про святкування Всесвітнього дня дитини 20 листопада. Варто зазначити, що в 1959 році саме цього дня була прийнята «Декларація прав дитини», а потім – у 1989 – «Конвенція прав дитини».

Щорічно на честь знаменної дати в більшості країн проходить велика кількість благодійних акцій та заходів, які спрямовані на підвищення рівня добробуту дітей, захисту їхніх прав, усвідомленості населення щодо наявних проблем.

Пам’ятайте, що головне для кожного малюка – увага, турбота і любов. Кожен з нас може ощасливити дитину, подарувавши частинку свого тепла, особливо тим, хто цього потребує найбільше!

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Привітання до Всесвітнього дня дитини:

Усюди радісні діти,

І зрозуміло в цю мить:

Дорослі живуть на світі

Заради них і лише для них!

Нехай же світ сміється дзвінко!

Нехай розжене сонце тінь!

«З Всесвітнім днем дитини!» –

Прокричу я в цей день!

Є маленькі люди на планеті,

Невгамовні, часом смішні, діти.

З щирими та добрими серцями,

З допитливими і чистими очима.

Вони гідні найкращої долі.

Нехай ніколи їх не спіткає горе.

Нехай діти всієї Землі сміються дзвінко.

Хай живе Всесвітній День дитини!

Сьогодні свято славне, добре, світле.

Хлопцям і дівчатам всієї планети

Шлють вітання: з всесвітнім Днем дитини!

Нехай для них дзвінко щебечуть птахи,

Пестить сонце теплими променями,

І світять зірки темними ночами,

Нехай у кожному домі пахне свіжим хлібом,

Над усією планетою буде мирним небо!

Діти – цвіт цієї планети,

Її гордість, її честь,

Пам’ятка нам, що на світі

Чистота і щастя є!

Дитячий сміх веселий, дзвінкий

Хай лунає скрізь безтурботно,

У Всесвітній День дитини

Їх любити клянемося вічно!

Всіх батьків славної Землі

З цим святом знову вітаю!

Нехай пливуть кораблі доброти

Від початку долі і до краю!

Дитячий сміх хай захопленням звучить,

Нехай він ллється по суворій планеті,

Нехай у батьківських душах горить

Найпотрібніший вогник на світі!

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