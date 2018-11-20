Один з організаторів Євробачення-2019 в Тель-Авіві заявив про те, що фінансування повинно проводитися іншим шляхом. І все, що відбувається зараз, – неприпустимо. Він вважає, що надання позики завдає шкоди молодим талантам! Докладніше про те, що накипіло в організаторів Євробачення-2019, – в матеріалі.

Євробачення-2019 вже на підході. За кілька місяців країни відберуть своїх претендентів на міжнародний конкурс і багато хто вирушить до Тель-Авіва, щоб споглядати наймасштабніший захід року. Разом із метушнею підготовки випливають інші моменти.

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Зараз актуальне питання бюджетної сторони конкурсу. Організатори Євробачення-2019 зажадали прямого фінансування. Ельдад Кобленц, гендиректор ізраїльської корпорації з телерадіомовлення «KAH», заявив, що категорично проти варіанту надання позики на проведення конкурсу.

Містер Кобленц додав, що держава зобов’язана надати пряме фінансування Євробачення-2019. Його думка ґрунтується на цілком вагомих аргументах. Адже спосіб, який наданий зараз, може просто увігнати в численні борги «КАН». При тому, що підприємство сплатить тільки 12 мільйонів євро як завдаток, правда, з однією умовою, що іншу частину оплатить Мінфін.

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Організатор Євробачення під час розмови з журналістами заявив, що умови, які висунула держава, завдають істотної шкоди молодим талантам Ізраїлю. Він вважає, що творчість має не в позиках потопати, а отримувати інвестиції.

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