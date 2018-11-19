На 20 річницю учасники «Х-фактор»-8 гурт «Нумер 482» презентує новий альбом під назвою «ДРУ» (DRU). Читайте подробиці.

Більше на тему: «Х-фактор»-9 покаже бекстейдж проекту в прямих трансляціях на Facebook

20 листопада гурт «Нумер 482» офіційно представить свій новий альбом під назвою «ДРУ» (DRU). Альбом символічно виходить на 20-ту річницю заснування гурту. За цей час гурт пройшов через зміну складу, музичного формату, але головні принципи — драйв, ліричність і гумор в піснях — залишилися незмінними.

«Нумер 482» — не просто назва. Ці цифри не лише штрих-код виготовлених в Україні товарів, а й до недавнього часу телефонний код Одеси — міста, де був заснований гурт.

Візитною карткою альбому є пісня «Добрий ранок, Україно!». І це не збіг, тому що творчість гурту невід’ємно пов’язана з процесами в країні. Позитив, віра в кращу долю, любов до життя надихнули музикантів на новий слоган гурту — «Україна створює музику — музика створює Україну».

Трек лист альбому:

Свобода 482 Добрий ранок, Україно Коли вона поруч Без тебе Faine avto-party Важлива Моя Батьківщина Ти є все Добрий ранок, Україно (rmx sokolov)

Нагадаємо, гурт «Нумер 482» був заснований в 1998 році, і це був перший україномовний рок-гурт Одеси. За цей час колектив створив безліч хітів, серед яких «Важлива», «Трилер», «Коли вона поруч», «Свобода».

Учасники шоу «Х-фактор»-8 не зупиняються на досягнутому, подавши в цьому році заявку на Національний відбір на Євробачення-2019.

Більше на тему: Топ-10 виконавців від України, які підкорили Євробачення

Дивіться виступ гурту «Нумер 482» на кастингу «Х-фактор»-8!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.