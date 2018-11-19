Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник зібрав аншлаг на головній сцені Білорусі

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник продовжує збирати аншлаги не лише в Україні, а й за її межами. Артист підкорив головну сцену Білорусі! Читайте подробиці.

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За тиждень після двох феєричних концертів у київському Палаці спорту з сольною програмою «Ты в курсе» артист підкорив головну сцену Білорусі — мінський Палац Республіки. Вечір ознаменувався душевною атмосферою. Глядачі підспівували рядки улюблених пісень, танцювали, аплодували стоячи і довго не відпускали співака.

«Я завжди із задоволенням повертаюся до Білорусі. Від першого приїзду відчуваю тут шанобливе і неймовірно тепле ставлення до себе. Це дуже цінно», — зазначив музикант.

Квитки на виступ Винника в Палаці Республіки розкупили за кілька тижнів до концерту. Майданчик, який збирає далеко не кожен виконавець, був абсолютно заповнений.

«Я насолоджувався публікою в залі. Білоруси довго придивляються, оцінюють. Тому мені дуже приємно, що мене полюбили і прийняли. Я вдячний Мінську за гостинність і щирість», — поділився враженнями артист.

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Дивіться відео виступу в мінському Палаці Республіки вже зараз!

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Зазначимо, Олег Винник вже не вперше виступає в Білорусі. Зокрема, минулого літа співак представив рідну країну в рамках Днів культури України в Мінську, Гомелі та Олександрії, а також на XXVII Міжнародному фестивалі мистецтв «Слов’янський базар» у Вітебську.

Уже цієї суботи, 24 листопада, дивіться перший прямий ефір шоу «Х-фактор»-9 з Олегом Винником. Не пропустіть!

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