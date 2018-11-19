Кастинг Нацвідбіру на Євробачення-2019 відкрито, і вже зовсім скоро буде обрано найкращого виконавця, який поїде представляти Україну на пісенному конкурсі. Всі охочі вже можуть заповнити анкету учасника відбору на Євробачення-2019. Більше інформації про кастинг на Нацвідбір – в матеріалі.

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Тільки згадайте, скількох зірок Нацвідбір на Євробачення вивів на новий рівень. KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA і MELOVIN. Охочі спробувати свої сили можуть вже сміливо заповнювати анкету і відправлятися на кастинг. Ця можливість унікальна і може дозволити продемонструвати свою творчість всій Україні, а може, навіть всій Європі!

Головне – не забувати про те, що тільки потужна підготовка, впевненість у своїх силах і велика заповітна мрія можуть допомогти вам перемогти. Тільки згадайте переможницю Євробачення-2018 Нетту Барзілай, яка завоювала міжнародний конкурс, бо виходила на сцену з великою заповітною мрією: повернути Євробачення у свою країну. І їй, як ми бачимо, вдалося!

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До відбору допускаються виконавці, яким на момент участі в 1-му етапі досягли 16-річного віку та мають виключні права інтелектуальної власності на пісню. Правила проведення Національного відбору на Євробачення-2019 читайте на сайті.

Нагадуємо, що прямі ефіри Нацвідбору-2019 на Євробачення-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і та UA: ПЕРШИЙ.

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