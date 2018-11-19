Друга частина 12 випуску «Хата на тата»-7 продовжить історію тата-командира – Валерія Малиги, який ледве впорався з денним графіком дружини Олександри. Зараз жінка безтурботно проводить свої дні, поки тато готується до найгіршого – списку основних завдань. Що чекає на глядачів в частині 2 випуску 12 «Хата на тата»-7?

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У продовженні випуску ви дізнаєтеся:

Що придумали сини, щоб відучити тата від лихослів’я, і ​​чи допомогло це?

Яке завдання Валера категорично відмовився виконувати?

Навіщо чоловік став на ролики?

Чи зміг батько стати справжнім взірцем для наслідування?

Яка поведінка Валерія спантеличила навіть маленьку дочку?

Чому в родині спалахнув скандал?

Що довело Олександру до сліз і чому чоловік мав намір натиснути на червону кнопку?

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть другу частину випуску 12 «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 19 листопада, о 20:00.

Дивіться відеоанонс 2 частини 12 випуску «Хата на тата»-7!

Video: «Хата на тата»-7: чи впорається тато із завданнями в другій частині 12 випуску Друга частина 12 випуску Хата на тата-7 продовжить історію Валерія Малиги, який ледве впорався з денним графіком дружини Олександри. Тепер на нього чекає список основних завдань

Video: «Хата на тата»-7: чи впорається тато із завданнями в другій частині 12 випуску Друга частина 12 випуску Хата на тата-7 продовжить історію Валерія Малиги, який ледве впорався з денним графіком дружини Олександри. Тепер на нього чекає список основних завдань

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