В 13 випуску «Хата на тата»-7 продовжить історію тата-командира – Валерія Малиги, який ледве впорався з денним графіком дружини Олександри. Зараз жінка безтурботно проводить свої дні, поки тато готується до найгіршого – списку основних завдань. Що чекає на глядачів у випуску 13 «Хата на тата»-7?
Більше на тему: Найкращі мультфільми за версією Даші Трегубової
У продовженні випуску ви дізнаєтеся:
- Що придумали сини, щоб відучити тата від лихослів’я, і чи допомогло це?
- Яке завдання Валера категорично відмовився виконувати?
- Навіщо чоловік став на ролики?
- Чи зміг батько стати справжнім взірцем для наслідування?
- Яка поведінка Валерія спантеличила навіть маленьку дочку?
- Чому в родині спалахнув скандал?
- Що довело Олександру до сліз і чому чоловік мав намір натиснути на червону кнопку?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть у випуску 13 «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 19 листопада, о 20:00.
Дивіться відеоанонс 13 випуску «Хата на тата»-7!