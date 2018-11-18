12 випуск «Один за всіх»-12 – про історію малолітньої Софійки, яка пережила 7 операцій за останні кілька років. Експерти студії та ведучий Михайло Присяжнюк з’ясовуватимуть, хто винен у захворюванні дівчинки. Та чи причетний опікун до нещастя, яке трапилося з Софійкою, — дізнайтеся вже сьогодні.

Ви дізнаєтеся відповіді на питання:

Чому за дитину розгорілася справжня війна у родині?

Хто насправді винен у тому, що Софійка стала інвалідом?

Чи є шанс на примирення між опікуном та матір’ю дитини заради порятунку маленької дівчинки?

Та чи відмовиться від опікунства прабабуся?

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Дізнайтеся вже цієї неділі о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 12 випуск «Один за всіх»-12 від 18.11.2018 на офіційному сайті!

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