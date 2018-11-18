У сьомому випуску «Битви екстрасенсів»-19 вирішиться доля Олени Йоханессен, яка прийшла на проект під виглядом Саги Бйорн. Крім того, в центрі уваги опиняться наймістичніші створіння планети – коти. Що розкажуть пухнасті вихованці екстрасенсам?
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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:
- Чи продовжить Сага участь у проекті та чим жінка пояснила свій обман?
- Що знають улюблені вихованці про своїх господарів?
- Чому героїня живе на горищі та про які вчинки не хоче говорити?
- Як кіт врятував маму Надії Матвєєвої?
- Чи зможуть учасники допомогти родині в другому випробуванні?
- Чому в роду героїні всі жінки пізнали наругу та насильну смерть?
- Яка сутність тягне старшу дочку Наталії в бруд і розпусту? І чи можна врятувати молодшу дочку?
- Чому в сім’ю приходить біда, коли збігаються три умови?
- Хто з екстрасенсів вразив всю знімальну групу?
Не пропустіть сьомий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00. Дивіться відеоанонс 7 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів»