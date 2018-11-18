У сьомому випуску «Битви екстрасенсів»-19 вирішиться доля Олени Йоханессен, яка прийшла на проект під виглядом Саги Бйорн. Крім того, в центрі уваги опиняться наймістичніші створіння планети – коти. Що розкажуть пухнасті вихованці екстрасенсам?

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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:

Чи продовжить Сага участь у проекті та чим жінка пояснила свій обман?

Що знають улюблені вихованці про своїх господарів?

Чому героїня живе на горищі та про які вчинки не хоче говорити?

Як кіт врятував маму Надії Матвєєвої?

Чи зможуть учасники допомогти родині в другому випробуванні?

Чому в роду героїні всі жінки пізнали наругу та насильну смерть?

Яка сутність тягне старшу дочку Наталії в бруд і розпусту? І чи можна врятувати молодшу дочку?

Чому в сім’ю приходить біда, коли збігаються три умови?

Хто з екстрасенсів вразив всю знімальну групу?

Не пропустіть сьомий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00. Дивіться відеоанонс 7 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів»

Video: «Битва екстрасенсів»-19: судді вирішать долю Саги Бйорн у випуску 7 У випуску 7 Битви екстрасенсів-19 вирішиться доля Олени Йоханессен, яка прийшла на проект під маскою Саги Бйорн. Також в центрі уваги опиняться наймістичніші створіння планети – коти. Що вони розкажуть?

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