Уже цієї суботи, 17.11.2018, стане відомо, хто з учасників тренувального табору «Х-фактор»-9 пройде до прямих ефірів! Головною дилемою випуску стане боротьба EL Кравчука та Марка Савіна — кому судді дадуть шанс знову виступати на сцені Х?
Також ви дізнаєтеся:
- Які категорії будуть у суддів цього року?
- Хто з конкурсантів назавжди покине проект?
- Чому Андрій Данилко відмовився вибирати між учасниками?
- Хто зачарує Настю Каменських?
- З ким захоче працювати Олег Винник?
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