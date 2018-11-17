Уже цієї суботи, 17.11.2018, стане відомо, хто з учасників тренувального табору «Х-фактор»-9 пройде до прямих ефірів! Головною дилемою випуску стане боротьба EL Кравчука та Марка Савіна — кому судді дадуть шанс знову виступати на сцені Х?

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Дивіться відеоанонс «Х-фактор»-2018 випуск 12 просто зараз!

Video: «Х-фактор»-9: що готує другий тренувальний табір Х-фактор 9 сезон 12 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Хто з учасників Х-фактор-9 пройде в прямі ефіри

Video: «Х-фактор»-9: що готує другий тренувальний табір Х-фактор 9 сезон 12 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Хто з учасників Х-фактор-9 пройде в прямі ефіри

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