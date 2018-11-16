Найкраще, чим можна порадувати себе в холодну пору року, — це чашка гарячої кави та, звичайно ж, купівля нового пальто. Не знаєте, яке модне пальто обрати на осінь 2018 року? Дивіться варіанти найтрендовіших новинок цього сезону! Ми підкажемо, як цієї осені бути найстильнішою. Яке пальто для себе обрала ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна? Пальто на сезон осінь-2018 дивіться та обирайте в нашому матеріалі.

Пальто-максі

Один з ключових трендів сезону осінь—зима 2018—2019 — пальто-максі. Воно ідеально впишеться у будь-який гардероб – будь ви шанувальницею офісно-ділового стилю або ж прихильницею глем-року. У цьому сезоні краще обрати однотонне пальто яскравих відтінків — фуксія, червоний, зелений і навіть білий.

Пальто-oversize

Уже кілька сезонів тренд на одяг oversize не втрачає своїх позицій. Пальто вільного крою є практично в кожній колекції осінь—зима 2018—2019. Така модель чудово підійде як струнким ,так і повним дівчатам. Краще за все звернути увагу на пальто oversize без елементів декору.

Спортивне пальто

У цьому сезоні, як і в минулому, в моді залишається одяг унісекс. Зверніть увагу на спортивні тренчі та пальто-дощовики. Такий варіант ідеальний для осені – виглядатимете ви стильно і дощ вам не страшний.

Пальто з поясом

Такий фасон пальто якнайкраще підійде високим, струнким дівчатам. Пояс ще краще підкреслить вашу талію. Варто зазначити, що у новому сезоні трендом є ті, які за своїм матеріалом відрізняються від матеріалу самого пальта.

Пальто-накидка

Стильна новинка цього року. Воно чудово доповнить офісний або класичний образ. Ви виглядатимете надзвичайно, а почуватиметеся комфортно.

Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна вже розповідала нам, що її бабуся була модельєром. Саме тому вона вирізняється своїм вишуканим стилем. Правильно підбирати одяг так само важливо, як і продукти для здорового харчування. Адже наш зовнішній вигляд впливає на наш настрій. Пальто королеви смаку завжди нижче коліна. Цієї осені Мирослава Ульяніна подбала про свій стиль з характером. Вона вибрала світле пальто зі штучної замші. Світлі та кремові відтінки також модні в цьому сезоні. А фасон – з запахом та англійським коміром. Крім цього, ведуча не змінює класичним відтінкам і крою. Незважаючи на те, що велика клітка знову повертається, від такого принту Мирослава Ульяніна відмовляється.

На Паризькому тижні моди широко були представлені темно-сині кольори в крої оверсайз. Насичено-яскравий колір кобальт сміливо використовується дизайнерами у колекціях осінь–зима 2018–2019. Стриманий фасон із двома ґудзиками і широкого пошиву – пік тренду. На щастя, такий верхній одяг вже давно є в гардеробі ведучої.

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«Чорне пальто – те, що завжди виглядає добре. Дуже люблю взувати під нього туфлі на високих підборах або кросівки. Але тільки не чоботи! Думаю, у мені зміцнилася європейська традиція. До найсуворіших холодів ходити в туфлях, але точно не в чоботях або черевиках!» – розповіла Мирослава.

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