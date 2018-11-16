Гороскоп на листопад 2018 року розповість, чого очікувати в цьому місяці кожному зі знаків зодіаку. Зірки допоможуть вам правильно запланувати справи і успішно вирішити всі завдання. Читайте гороскоп на листопад 2018 року від переможниці «Битви екстрасенсів», постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», таролога Яни Пасинкової.

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Гороскоп на листопад 2018 року – Овни

У листопаді 2018 Овнам доведеться переживати одночасно і нав’язливу опіку зі сторони близьких, і гостре бажання вдатися до сумнівних пригод. Карти Таро радять максимально вимкнути емоції та увімкнути холодний розум. Це допоможе вам не конфліктувати з близькими і контролювати свої таємні бажання.

Гороскоп на листопад 2018 року – Тельці

У листопаді представникам цього знака зодіаку забезпечено прекрасний настрій і політ на крилах любові. Сильні почуття наповнять серце Тельця або ж будуть подаровані кимось натомість. У будь-якому випадку підйом творчих сил і любовна ейфорія витатимуть у повітрі.

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Гороскоп на листопад 2018 року – Близнюки

Непростий місяць для представників цього знака зодіаку. Причина стара як світ: невирішені конфлікти з рідними людьми. Не намагайтеся переробити своїх близьких, навчіться реагувати на непорозуміння спокійно і адекватно. Часті зміни настрою в листопаді вам забезпечені, тому запасіться чорним шоколадом, гарячим чаєм і теплим пледом.

Гороскоп на листопад 2018 року – Рак

Невдоволення Раків своїм матеріальним становищем змусить їх нести проблеми з роботи в сім’ю. Не варто цього робити: пам’ятайте, що вдома вас люблять і чекають. Карти обіцяють Ракам поліпшення фінансового становища, щоправда, не в цьому місяці. Проявіть терпіння і не ображайте рідних людей.

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Гороскоп на листопад 2018 року – Леви

Довгоочікувані зустрічі, сімейні свята, поїздки до родичів чекають Левів протягом усього місяця. Ви тривалий час ухилялися від сімейних посиденьок, зараз, як не старайтеся, це не вийде. Порада: насолоджуйтеся компанією близьких людей, поки вас знову не розділить відстань. Така можливість випадає нечасто.

Гороскоп на листопад 2018 року – Діви

Діви можуть розслабитися і насолоджуватися заслуженим успіхом. Здійснення великої покупки, визнання на роботі, навіть похвала близьких людей – все це дісталося вам по праву. Оскільки ви молодці, і справи приведені в порядок, саме час зайнятися творчістю.

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Гороскоп на листопад 2018 року – Терези

У листопаді саме час спробувати себе в новому виді діяльності: Терези не тільки примножать сімейний бюджет, а й дізнаються власне призначення. У виборі своєї справи покладайтеся на інтерес і, як би дивно це не звучало, абсолютну відсутність досвіду. Тож сміливо беріть на себе нові завдання!

Гороскоп на листопад 2018 року – Скорпіони

У листопаді Скорпіони будуть схожі на втомлених робочих конячок. Ви настільки цінний співробітник, що на вас будуть їздити в прямому сенсі цього слова, пропонуючи попрацювати понаднормово за додаткові гроші. Але навіть заробітком вас складно буде купити, оскільки сили вже закінчуються. Побережіть ваше здоров’я та нервову систему.

Гороскоп на листопад 2018 року – Стрільці

Листопад 2018 – це прекрасний місяць для вирішення проблем з фізичним здоров’ям. Вищі сили підтримають Стрільців, якщо вони вирішать позбутися хронічної хвороби, будь-яких видів залежності або просто схуднути. Починаючи це в листопаді, ви отримаєте прекрасні результати.

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Гороскоп на листопад 2018 року – Козероги

У представників цього знака зодіаку в листопаді очікується повний штиль і розмірений спосіб життя. Комусь листопад здасться нудним і нецікавим, але пам’ятайте, що іноді краще відсутність подій, ніж їх надлишок. Присвятіть час собі, побудьте наодинці з собою.

Гороскоп на листопад 2018 року – Водолії

У листопаді Водолії нарешті позбудуться всіх побутових проблем. Це може бути закінчення ремонту, довгоочікувана купівля побутової техніки або предмета декору. У будь-якому випадку, перебуваючи у власному будинку, ви відчуватимете гармонію та спокій. Однак не забувайте про поточні плани, пов’язані зі здоров’ям. Пройдіть обстеження або курс призначених процедур.

Гороскоп на листопад 2018 року – Риби

У листопаді 2018 Рибам варто остерігатися травматизму через постійний поспіх. Вам слід проявити обережність та уважність до свого здоров’я. А ще краще відкласти всі відрядження і поберегти здоров’я. Тоді всі заплановані поїздки будуть успішними.

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