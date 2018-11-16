Цього року українці відзначать День працівників радіо, телебачення і зв’язку вже в 24-й раз. Ще 1994 року це свято було встановлене указом Президента України, і відтоді щороку 16 листопада українці проводять урочисті заходи та вітають професіоналів цієї сфери з їхнім днем. Оригінальні привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у віршах і картинках шукайте в нашому матеріалі.
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Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у віршах:
Бажаєм зв’язківцям здоров’я багато,
Щоб жили вони не лише на зарплату!
Прекрасних, розумних вам передач,
В житті щоб не було ніколи нестач!
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
Дівчата і хлопці шановного радіо!
Вітання промінимо в потиск руки.
Нічого суттєвого вам ми не радимо.
Бажаємо тільки: працюйте роки!
Здоров’я! Наснаги! І творчого пошуку,
Не марно життєвий щоб згаявся час!
Раділи щоб ми і за всіх, і за кожного,
Й пишалися з того, що чуємо вас!
За працівників радіо!
Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку в картинках:
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