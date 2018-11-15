12 випуск проекту «Зважені та щасливі»-8 буде сповнений неймовірної напруги і переживань. П’ять пар успішно подолали екватор восьмого сезону і тепер завзято борються за перше місце на проекті. Які випробування парам доведеться пройти, аби не втратити шанс на перемогу. А також на вас чекає головна подія 12 тижня – найстрашніша битва лузерів.

У 12 випуску проекту «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

Яку шокуючу правду про себе почують учасники?

Хто разом із Жовтими та Зеленими потрапить до трійки найслабших?

Кому вдасться перебороти страх плазунів та все ж таки продовжити схуднення у таборі?

А яка сім’я залишить проект назавжди?

Більше на тему: В 11 випуску «Зважені та щасливі»-8 правду змусив говорити детектор брехні

Не пропустіть вже сьогодні «Зважені та щасливі»-8. Проект, який робить тіла красивими, а життя щасливим! Дивіться «Зважені та щасливі» 8 сезон 12 випуск від 15.11.2018 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 онлайн на офіційному сайті.

Video: У 12 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся шокуючу правду 12 випуск проекту Зважені та щасливі 8 буде сповнений неймовірної напруги і переживань. Яку правду ви дізнаєтеся на дванадцятому тижні Зважені та щасливі 2018

Video: У 12 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся шокуючу правду 12 випуск проекту Зважені та щасливі 8 буде сповнений неймовірної напруги і переживань. Яку правду ви дізнаєтеся на дванадцятому тижні Зважені та щасливі 2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.