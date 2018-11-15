12 випуск «Зважені та щасливі»-8 став тижнем правди для всіх учасників. Наприкінці випробувань родин очікувало зважування, де під жовту лінію потрапили Сині. Вони не перемогли й у битві чорних, а отже потрапили на голосування конкурентів. Кого на дванадцятому тижні учасники відправили додому – дізнайтеся в матеріалі.

Сині та Зелені мали можливість переконати табір залишити саме їх на проекті. Зелені вже втретє потрапили на битву чорних, тому їм було досить складно попросити інших проголосувати не проти них. Богдан обіцяв не зупинятися і змінюватися в кращу сторону. Проект йому допомагав реалізовувати себе, а битви чорних зміцнювали його витривалість і мужність.

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А от команда Синіх – Сашко та Наталя Валігурські – потрапили вперше на голосування. Сашко відмовився просити про шанс, а от його матері вдалося відстояти позицію своєї родини. Проте Іван Нестеров зміг витягнути правду з Сашка. Він змінив ставлення до мами і до своєї ваги.

На голосуванні учасників більшість проголосувала за те, аби додому поїхала команда Зелених. Богдан та Олег Буряки вирішили долю Синіх та залишили їх на проекті. Чоловіки зауважили, що необхідно дати шанс Сашкові, аби він врешті зміг себе проявити. Третiй шанс давати Богданові та Сюзанні Ремським табір відмовився.

Тож на 12 тижні проекту «Зважені та щасливі»-8 родини вирішили, що боротьба завершується для Зелених.

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