Мрія забрати додому кубок «МастерШеф» здійсниться тільки для одного кулінара. Решта ж відправиться додому без нього, зате з важливим досвідом. Хто з учасників покинув проект і більше не зможе продовжувати боротьбу за перемогу — читайте в нашому матеріалі.

У 24 випуску «МастерШеф»-8 покинув Максим Пустовіт.

Коли король десертів прощався, плакали всі учасники. Навіть хлопці не стримували сліз, а на обличчі Тетяни Литвинової читався смуток…

Максим Пустовіт проявив себе не лише як талановитий кондитер. Він з усіма знаходив спільну мову, всіх підтримував і навіть учив готувати десерти! На проекті Максим виріс і став майстром у приготуванні практично будь-яких страв.

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І судді, й учасники зазначили, що з талановитого кондитера він виріс в універсального кухаря. Максим Пустовіт — випускник «МастерШеф», яким члени журі можуть по праву пишатися.

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