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Телеканал СТБ / Коли починається Різдвяний піст 2018

Коли починається Різдвяний піст 2018

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Різдвяний піст у 2018 році розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня. Це останній піст у році, який готує душу і тіло вірян до зустрічі Різдва Христового. Екстрасенс Олена Курилова розповіла про цілі та духовні основи Різдвяного посту. Яких же правил потрібно дотримуватися в цей час? Читайте в нашому матеріалі.

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Різдвяний піст: тривалість

Різдвяний піст, або Пилипівка, у 2018 році розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня. Це останній пост у році, що передує зустрічі Різдва Христового. Він має чіткі строки: щороку починається і закінчується в один і той же час та триває 40 днів.

Різдвяний піст: звичаї і традиції

Цей зимовий піст носить другу назву — Пилипівський. Він починається відразу після дня пам’яті святого апостола Пилипа. Люди постять, щоб віддячити Богові за зібраний урожай і підготуватися до свята Різдва Христового. У цей період необхідно утримуватися від цілого ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні — від риби.

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Рождественский пост: обычаи и традиции

Важливо пам’ятати, що під час посту в церкві не проводять обряди хрещення і вінчання. До того ж не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням і очищенню від гріхів.

До Дня святого Миколая постити слід за правилами Петрового посту. Також в понеділок, середу і п’ятницю не можна вживати рибу, рослинну олію. В інші дні рослинну олію дозволено. Якщо на середу або п’ятницю випаде свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, то можна вживати рибу. Після дня Святого Миколая і до самого Різдва дозволено їсти рибу в суботу та неділю.

У Святвечір варто відмовитися від їжі до першої зірки, а потім почати трапезу потрібно із сочива — відварених в меду пшениці або рису з додаванням родзинок.

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Рождественский пост: питание по дням

Екстрасенс Олена Курилова розповіла про цілі та духовні основи Різдвяного посту:

«Щороку до великого свята Різдва Христового віряни готуються заздалегідь, очищаючи душу і тіло. Щоб не розгнівати святих і уникнути серйозних труднощів в житті, необхідно не тільки дотримуватися Різдвяного посту, а й шанувати його традиції та звичаї. 

Мета Різдвяного посту полягає в духовному і фізичному очищенні перед Різдвом. Тому в цей період необхідно повністю виключити з раціону їжу тваринного походження, а також займатися богоугодними справами і щодня промовляти молитви».

Рождественский пост: питание по дням

Різдвяний піст: харчування за днями

На час всього посту необхідно виключити з раціону молочні продукти, молоко, яйця і будь-яке м’ясо.

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З 28 листопада по 19 грудня:

  • Понеділки, середи, п’ятниці — сухоїдіння. Необхідно вживати рослинну їжу без олії і термічно не оброблені. Дозволено їсти хліб, воду, сіль, сирі або квашені овочі, фрукти, зелень, мед, горіхи.
  • Вівторки і четверги — дозволена будь-яка рослинна їжа в сирому або вареному вигляді з додаванням олії, риба і морепродукти. Можна включити в свій раціон каші, легкі овочеві супи.
  • 4 грудня свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Можна випити трохи червоного вина і включити в раціон рибу.

З 20 грудня по 1 січня:

  • Понеділки, середи, п’ятниці — сухоїдіння.
  • Вівторки, четверги і вихідні дні — дозволена гаряча їжа з олією, а також риба і морепродукти.

З 2 по 6 січня:

  • Останній тиждень Різдвяного посту найсуворіший. Необхідно відмовитися від солі, цукру, гарячих напоїв.
  • Понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння.
  • Вівторок і четвер — гаряча їжа без додавання олії.
  • Субота — гаряча їжа з олією, можна включити в раціон рибу.
  • 6 січня — до появи першої зірки вживати тільки воду, утримуючись від їжі. Після появи першої зірки треба розговлятися сочивом – особлива страва, приготована із зерен рису або пшениці, замочених у воді, з додаванням горіхів, меду, сухофруктів, маку тощо.

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