Героєм 12 випуску «Хата на тата»-7 стане справжній тато-цар. Валера Малига неймовірно втомлюється на господарських роботах – весь день чоловік дивиться, як підлеглі полють картоплю на його землі. Тим часом дружина Олександра встигає і по господарству попрацювати, і дітей нагодувати, і для найманих робітників приготувати їжі. Де ж знайти час для 5-річної доньки та самої себе?

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Що на вас чекає в першій частині нового випуску:



Хто завітав у родину Малиги, щоб забрати Олександру на відпочинок? Чим Валера вирішив підкупити гостя?

Що завзятому татові дорожче власної сім’ї?

До яких розваг вдався чоловік після від’їзду дружини?

Як трактор допоміг Валері позбутися страху?

Хто допомагав чоловікові пекти еклери?

Який оригінальний спосіб придумав тато, щоб законсервувати персики?

Чи впорався тато з випробуваннями першого дня?

Яке завдання Малига категорично відмовився виконувати?

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть першу частину випуску вже сьогодні, 12 листопада, о 20.00. А продовження епізоду вийде в ефірі 19 листопада!



Дивіться відеоанонси 12 випуску «Хата на тата»-7!

Video: Який страх доведеться здолати татові – дізнаємося в 12 випуску «Хата на тата»-7 У випуску 12 Хата на тата-7 йтиметься про Валерія Малигу, який без докорів сумління називає себе царем. Чи впорається тато з завданнями і який страх доведеться здолати чоловікові?

Video: Який страх доведеться здолати татові – дізнаємося в 12 випуску «Хата на тата»-7 У випуску 12 Хата на тата-7 йтиметься про Валерія Малигу, який без докорів сумління називає себе царем. Чи впорається тато з завданнями і який страх доведеться здолати чоловікові?

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