Який страх доведеться здолати татові – дізнаємося в 12 випуску «Хата на тата»-7

Героєм 12 випуску «Хата на тата»-7 стане справжній тато-цар. Валера Малига неймовірно втомлюється на господарських роботах – весь день чоловік дивиться, як підлеглі полють картоплю на його землі. Тим часом дружина Олександра встигає і по господарству попрацювати, і дітей нагодувати, і для найманих робітників приготувати їжі. Де ж знайти час для 5-річної доньки та самої себе?
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Що на вас чекає в першій частині нового випуску:
- Хто завітав у родину Малиги, щоб забрати Олександру на відпочинок? Чим Валера вирішив підкупити гостя?
- Що завзятому татові дорожче власної сім’ї?
- До яких розваг вдався чоловік після від’їзду дружини?
- Як трактор допоміг Валері позбутися страху?
- Хто допомагав чоловікові пекти еклери?
- Який оригінальний спосіб придумав тато, щоб законсервувати персики?
- Чи впорався тато з випробуваннями першого дня?
- Яке завдання Малига категорично відмовився виконувати?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть першу частину випуску вже сьогодні, 12 листопада, о 20.00. А продовження епізоду вийде в ефірі 19 листопада!
Дивіться відеоанонси 12 випуску «Хата на тата»-7!