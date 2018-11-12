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Телеканал СТБ / Фотодобірка: як пройшов концерт Олега Винника в столичному Палаці спорту

Фотодобірка: як пройшов концерт Олега Винника в столичному Палаці спорту

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Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник презентував, 7 і 9 листопада, нове грандіозне шоу «Ты в курсе» в столичному Палаці спорту. Артист встановив новий рекорд: Олег Винник став першим українським виконавцем, який зібрав два аншлаги в столичному Палаці спорту. Під одним дахом зібралося понад 10 000 шанувальників творчості артиста. Співак порадував глядачів як новими композиціями, так і улюбленними хітами. Дивіться добірку найкращих фото з київського концерту!

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Фото надані прес-службою Олега Винника

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