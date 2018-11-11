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Телеканал СТБ / Всесвітній день шопінгу: що відбувається цього дня

Всесвітній день шопінгу: що відбувається цього дня

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Для всіх шопоголіків світу є чудовий привід відсвяткувати свою любов до покупок! 11 листопада відзначається Всесвітній день шопінгу. Як і коли з’явилося це свято та що робити цього дня? Дізнайтеся у матеріалі!

день шопоголика

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Як з’явився Всесвітній  день шопінгу?

Далеко не всім відомо про цей святковий день. Це і не дивно, адже його почали відзначати зовсім нещодавно – у 2009 році. Китайська компанія «Alibaba Group» провела величезний розпродаж зі знижками, які сягали 50%! Такий маркетинговий хід отримав назву Всесвітній день шопінгу.

Організатори події зійшлися на тому, щоб проводити аналогічну акцію щороку та тим самим залучати клієнтів. Рішення увінчалося успіхом і до ініціативи долучилися інші великі китайські інтернет-майданчики.

Розпродаж від «Alibaba Group» було визнано найбільшим у світі! Він швидко «зсунув» з лідерських позицій Чорну п’ятницю.

день шопоголика

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День шопінгу не відзначається, як традиційне свято. Суть в тому, що цього дня надаються знижки на різні товари великих китайських інтернет-майданчиків. Купівлю можна легко здійснити онлайн, де б ви не були.

Кількість продажів у День шопінгу обчислюється мільйонами, а їх охоплення – це вся планета! Цього дня завзяті шопоголіки не втрачають ані хвилини, адже бажаний товар може бути купленим кимось іншим.

день шопоголика

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Одягатися завжди стильно та встигати за всіма новинками у світі моди, погодьтеся, досить складно. А ще — затратно. Всесвітній день шопінгу створений з метою допомогти модницям оновити свій гардероб. Для того, щоб зекономити гроші, а при цьому купити багато якісних речей, дотримуйтесь таких правил:

1. Заздалегідь визначтеся, що хочете купити.

2. Звертайте увагу на кількість позитивних відгуків та замовлень у продавця. Це дуже важливо!

3. Напишіть продавцеві про свої уподобання. Можливо, він допоможе вам вибрати потрібну річ.

4. Порівнюйте ціни у всіх продавців в інтернеті. Не поспішайте з покупками, обмірковуйте свій вибір.

5. Зберігайте всі чеки на телефон. У разі помилки продавця, ви зможете повернути куплений товар.

Для багатьох покупки — це розвага, яка забирає багато часу та грошей. А Всесвітній день шопінгу полегшує пошук потрібних товарів в інтернеті. І при цьому ціни на улюблені кофтинки й сукні дуже низькі, що не може не радувати любительок красиво одягнутися.

Бажаємо вам приємного та вдалого шопінгу!

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