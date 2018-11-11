У шостому випуску проекту «Битва екстрасенсів»-19 ясновидцям довірили розплутати одну з найбільш резонансних трагедій України! Всі пам’ятають страшні події в дитячому таборі «Вікторія», коли в результаті пожежі загинули три дівчинки. Але це ще не все! Розкриється неймовірна правда про одного з учасників сезону. Що чекає на глядачів у 6 випуску «Битви екстрасенсів»-19?

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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:



Навіщо Леся Січкар наважилася викликати темні сили і чим вони «нагородили» її?

Чому кілька екстрасенсів відмовилися розповідати, що сталося в таборі «Вікторія»?

Яку волю загиблої дівчинки виконали екстрасенси?

Чому друге випробування балансує на межі недозволеного і при чому тут біль?

Що змусило Олександра Соляника знову з’ясовувати стосунки з Ромою?

Чи прийняла Леся пропозицію руки та серця?

Перед духом якої знаменитості вибачалася Твіггі? І чому він розлютився на учасників проекту?

Хто з екстрасенсів виявився не тим, за кого себе видавав?

Скоро ви будете просто вражені! Не пропустіть 6 випуск «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.

Увага! Продовження випуску вийде в ефір уже о 23.00. Прохання відвести від екранів дітей!



Дивіться відеоанонси 6 випуску «Битви екстрасенсів»-19:

Video: Хто з ясновидців водив усіх за ніс – дізнаємося в 6 випуску «Битви екстрасенсів»-19 У 6 випуску Битва екстрасенсів-19 ясновидці розповіли причини трагедії в дитячому таборі Вікторія, в якому загинули діти.

Video: Хто з ясновидців водив усіх за ніс – дізнаємося в 6 випуску «Битви екстрасенсів»-19 У 6 випуску Битва екстрасенсів-19 ясновидці розповіли причини трагедії в дитячому таборі Вікторія, в якому загинули діти.

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