В 11 випуску проекту «Один за всіх»-12 команда спробує з’ясувати, чому від стосунків дорослих страждають діти. Українка Вікторія та турецький красень Ібрагім вже кілька років не можуть дійти згоди, з ким житиме їхня донька. Чому казкове життя у Туреччині перетворилося на пекло? І чи знайдуть компроміс дорослі заради щастя дитини — дізнайтеся у новому випуску.

В 11 випуску «Один за всіх»-12 стане відомо:

Як східна казка перетворилася на турецький полон?

Яка жінка стала на заваді сімейному щастю українки та турецького чоловіка?

Як мати Байхам після втечі з Туреччини заробляє в Україні на доньці?

Чи зможе емоційний турецький тато примиритися з норовливою українською жінкою заради щастя їхньої спільної доньки?

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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 22:15 дивіться онлайн повний 11 випуск «Один за всіх» 12 сезон від 11.11.2018 на офіційному сайті!

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