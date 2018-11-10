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Телеканал СТБ / Привітання з Днем святого Миколая: у віршах, прозі, картинках і смс від редакції СТБ

Привітання з Днем святого Миколая: у віршах, прозі, картинках і смс від редакції СТБ

Телеканал СТБ

19 грудня українці відзначать одне з найсвітліших і чарівних свят року День святого Миколая. Ми вже розповіли, як потішити свою родину смачними святковими ласощами, а також який подарунок обрати дитині, щоб створити для неї справжню казку. А для того, щоб зробити цей день ще більш щирим і добрішим, пропонуємо вашій увазі привітання з Днем святого Миколая у віршах, прозі, картинках і смс. Читайте в матеріалі.

день святого миколая

Красиві привітання з Днем святого Миколая

В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.

***

День святого Миколая священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

***

Для всіх дітей, які поводилися в цьому році добре, святий Миколай приготував гостинці. Він знає, хто був слухняним і радував своїх батьків, і знає, хто який подарунок заслужив. Нехай вранці у вас під подушкою будуть тільки приємні сюрпризи!

***

Вітаю з Днем святого Миколая, з святом радості та щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі й радість з коханими і близькими людьми, наповнити свою оселю святковим затишком і променистим щастям.

***

Вітаю з Днем святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру і блага в сім’ї, доброго щастя і міцного здоров’я, великої удачі та чудових ідей, відкритої душі і світлої надії.

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день святого миколая

Красиві привітання у віршах з Днем святого Миколая

***

Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе Тобі здоров’я!

***

Під подушкою подарунки,
Стіл давно вже накритий –
День Святого Миколая
У кожен дім прийти поспішає.

Від душі бажаю тобі,
Щоб збулися твої мрії.
З Днем святого Миколая!
Миру, щастя, доброти!

***

Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Темна нічка наступає,
Снігом білим засипає,
Всі дороги і будинки,
Всі дерева і ялинки.
Ніби казка на малюнку
Сніг малює візерунки.
Двері в хату відкривай,
Йде до вас сам Миколай.
Він несе свої вітання,
Радість, свято, побажання:
Щоб у кожній хаті всі були багаті!
Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

***

Щоб Миколай червоний ніс
Купу доларів приніс,
Рахунок в банку щоб відкрив.
З грошима диво сотворив
І цілий рік щоб на дурняк
Ви пили пиво і коньяк.
Хай перетворить щедрий гном
Ваш холодильник в гастроном!

***

Миколай до нас прийшов –
Тебе сьогодні я вітаю,
Бажаю щастя, щоб знайшов
Ти в день святого Миколая.
Хай буде безліч навкруги чудес,
Хай буде мир у всьому світі,
Хай буде радість до небес,
Щоб навкруги всміхались діти!

день святого миколая

День святого Миколая: привітання в смс

Від хатинки до хатинки
Ходить Миколай
Кожушок чарівний,
Срібна борода.
Він несе дарунки
Діточкам малим
І любов дарує
Українцям всім!

***

З Днем святого Миколая
Всіх, всіх, всіх я вітаю.
І тихенько, засинаючи,
Всім цукерок я бажаю.

***

Чарівне свято до нас прийшло –
Тебе сьогодні я вітаю,
Бажаю щастя щоб знайшов
Ти в День святого Миколая.

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у Вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе усім здоров’я!

***

У прекрасний День святого Миколая
Хочу своїй коханій побажати
Великий світ кохання без краю,
І ніколи мене не забувати!

Привітання в картинках на День святого Николая

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