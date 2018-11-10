Цієї суботи, 10.11.2018, шоу «Х-фактор»-9 відкриває двері тренувального табору. На учасників чекають випробування на міцність та можливість розкрити свій талант. Читайте далі.

Також ви дізнаєтеся:

Які випробування чекають на учасників?

Кому доведеться зробити нелегкий вибір?

Хто втік з тренувального табору?

Хто відправиться додому ні з чим?

Кому вдасться потрапити в тренувальний табір?

Дивіться відеоанонс випуску 11 «Х-фактор»-2018 — анонс тренувального табору:

Video: «Х-фактор»-9: що готує тренувальний табір Х-фактор 9 сезон 11 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Учасників Х-фактор-9 чекають випробування на міцність

Video: «Х-фактор»-9: що готує тренувальний табір Х-фактор 9 сезон 11 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Учасників Х-фактор-9 чекають випробування на міцність

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