Цієї суботи, 10.11.2018, шоу «Х-фактор»-9 відкриває двері тренувального табору. На учасників чекають випробування на міцність та можливість розкрити свій талант. Читайте далі.
Також ви дізнаєтеся:
- Які випробування чекають на учасників?
- Кому доведеться зробити нелегкий вибір?
- Хто втік з тренувального табору?
- Хто відправиться додому ні з чим?
- Кому вдасться потрапити в тренувальний табір?
Дивіться відеоанонс випуску 11 «Х-фактор»-2018 — анонс тренувального табору:
Video: «Х-фактор»-9: що готує тренувальний табірХ-фактор 9 сезон 11 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Учасників Х-фактор-9 чекають випробування на міцність
Video: «Х-фактор»-9: що готує тренувальний табірХ-фактор 9 сезон 11 випуск вже сьогодні з'явиться на телеекранах. Учасників Х-фактор-9 чекають випробування на міцність
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