Один із найяскравіших колективів на шоу «Х-фактор» — молода поп-рок група Mountain Breeze випустила атмосферний live-відео на одну з пісень дебютного альбому Say It Loud.

Одразу після участі у Національному відборі на Євробачення 2018 Mountain Breeze презентували своє перше відео на авторську композицію I See You, незабаром випустили дебютну платівку під назвою Say It Loud і закріпили все це кліпом на перший сингл альбому Running Low. І ось, майже через півроку, порадували шанувальників новою відеороботою на пісню S.O.S.

Емоційне відео було знято цієї весни, в Одесі, під час Юморини-2018. Цього разу Mountain Breeze обійшлися без складних режисерських задумів і постановочних кадрів – кліп, скоріше, схожий на трихвилинний відеощоденник.



Якщо в цей осінній день вам не вистачає прохолодного моря або драйвового концерту – саме те до перегляду.



Mountain Breeze – S.O.S. [OFFICIAL VIDEO]

