Кастинг на 9 сезон «Зважені та щасливі» відкрито

Найвагоміше шоу країни «Зважені та щасливі» розпочинає набір учасників у новий сезон. 9 сезон стане одиночним, тож ви змагатиметеся виключно за втрату власної ваги. Не гайте часу дарма, долучайтеся до лав тих, хто зміг попри всі перешкоди схуднути та зміцнішати морально. Адже на вас чекатимуть не лише фізичні навантаження, а й психологічні квести.

Для того, аби стати учасником нового сезону проекту «Зважені та щасливі»-9, необхідно заповнити Анкету.

Зайва вага завжди є перепоною у реалізації своїх мрій та побудові особистих стосунків. Стрес, хвилювання, непорозуміння — все це ми звикли заїдати шкідливою їжею. Нам звично чути, що найголовнішим є здоров’я. А здорові ми тоді, коли ситі. Та ця теорія вже давно зруйнована вщент. Артроз, артеріальна гіпертензія, варикоз, цукровий діабет – захворювання, причиною яких слугує надмірна кількість жиру, з якою не справляється ваш організм.

Та це не єдине, над чим варто замислитися. Самотність, як соціальна проблема, не менш небезпечна для товстунів. Відсутність стосунків, загроза руйнування сім’ї, безробіття та інші явища переслідують 90% «зважених». Тому, якщо ви бажаєте вирішити більшість своїх проблем схудненням, заповніть анкету і зберіться з силами. Адже стати «Зваженим та щасливим» 9 сезону означає стати на шлях нового життя.

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