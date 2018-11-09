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Телеканал СТБ / Як герої «Цієї миті рік потому» змінюватимуть долю заради власного щастя

Як герої «Цієї миті рік потому» змінюватимуть долю заради власного щастя

Телеканал СТБ

Проект «Цієї миті рік потому»-2018 продовжує дивувати! Герої мотиваційного шоу ставлять собі на рік нереальні цілі. В 11 випуску учасники пройдуть всі життєві перешкоди, аби здійснити власні мрії.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

  • Світлана пообіцяла за 12 місяців лягти під ніж заради краси. Чи наважиться героїня «Цієї миті рік потому» на пластичну операцію?
  • Звичайний школяр з Києва мріє стати фокусником. Молодший брат не вірить, що учасник 11 випуску зможе досягти мети. Тому хлопці побились об заклад. Хто ж із юнаків виграє?
  • Максим з Чернігова не може визначитися зі своєю статтю. Але він точно знає, що йому подобаються хлопці. Чи зізнається герой «Цієї миті рік потому» своєму татові про нетрадиційну орієнтацію? І як батько відреагує на таку новину?
  • 24-річна Наталія не вміє готувати. Щоб підкорити серце хлопця з Франції, дівчина готова цілий рік «жити» на кухні. Чим закінчиться її кулірнаний експеримент?
  • У шоу «Цієї миті рік потому» Світлана прийшла з однією метою — усиновити дитину. Але на шляху до мрії їй заважає страх материнства. Чи вдасться учасниці 11 випуску подолати свою фобію?
  • Життя Ольги та Георгія наповнене містикою. Доля постійно змушує їх сумніватися у власному шлюбі. Чи зможуть закохані зрозуміти, за які гріхи вони розплачуються?
  • У дитинстві Віктор побачив небіжчика в труні, та відтоді почав сильно заїкатися. Хлопець прийшов у проект «Цієї миті рік потому», аби за рік позбутися дефекту мови. Чи вдасться йому досягти мети?
  • Вікторія — мати-одиначка особливої ​​дитини. Її маленький син — альбінос. Чи під силу героїні знайти справжнього чоловіка, який полюбить і її, і малюка?

Вже сьогодні, 09.11.2018, в 11 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як за рік змінилося життя героїв проекту!

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» змінюватимуть долю заради власного щастя

В Цієї миті рік потому 1 сезон 11 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 11 здійснять мрії

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» змінюватимуть долю заради власного щастя

В Цієї миті рік потому 1 сезон 11 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 11 здійснять мрії

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