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Телеканал СТБ / Графік магнітних бур на листопад 2018 року: як впоратися з поганим самопочуттям

Графік магнітних бур на листопад 2018 року: як впоратися з поганим самопочуттям

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Кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур на листопад 2018. Читайте, коли магнітні бурі в листопаді 2018 матимуть особливий вплив на нас, а також — рекомендації психолога-консультанта проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірини Чуєвої, щоб у цей період зберегти здоров’я і хороше самопочуття.

Графік магнітних бур на листопад 2018 року

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Прогноз магнітних бур на листопад 2018 року

Найсильніші магнітні бурі припадуть на такі дні: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 листопада. У період найбільшої активності геомагнітних коливань навіть людям, зазвичай стійким до змін в атмосфері, доведеться несолодко. Може розболітися голова, підвищитися або знизитися тиск. Сильних загроз здоров’ю немає, але хворі місця можуть дати про себе знати. А тому підготуйтеся заздалегідь.

Слабкі магнітні бурі очікуються 3, 4, 15 і 30 листопада. Звичайно, їх дія набагато менше вплине на самопочуття і стан здоров’я. Але перепади настрою, занепад сил і інші дрібні недуги можуть проявитися.

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Корисні поради в дні магнітних бур у листопаді 2018 року

  • Пийте достатню кількість води.
  • Навіть якщо пора року не найтепліша, все одно намагайтеся хоча б годину на день провести на свіжому повітрі.
  • Провітрюйте приміщення.
  • Додайте спорт. Навіть десятихвилинна зарядка здатна поліпшити самопочуття.
  • Висипайтеся.
  • Намагайтеся дотримуватися режиму харчування.
  • Уникайте конфліктів, коли це можливо. Якщо ситуація критична, перенесіть розмову на інший день.

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Психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва розповіла, як справлятися із поганим самопочуттям під час магнітних бур:

«Щоб організм, якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров’я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі».

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