В 11 випуску проекту «Зважені та щасливі»-8 учасники дізнаються один про одного якомога більше. І цього тижня у них буде можливість перевірити, чи готові «зважені» бути відвертими на сто відсотків. Чи довіряють вони найближчій людині та чи ладні говорити на болючі для свого серця теми?

11 випуск «Зважені та щасливі»-8 відповість на питання:

Чи пройдуть родини перевірку на детекторі брехні?

Чи зізнається Наталя Мотика у своїх намірах стосовно Сашка Валігурського ?

Яке найзаповітніше бажання має Богдан Буряк ?

Хто подолає відстань у 21 кілометр із найкращим часом?

У кого буде найбільша вага колоди через брехливість?

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Вмощуйтесь зручніше перед екранами телевізора та поринайте у відвертий світ схуднення «Зважених та щасливих». Дізнайтеся про все це вже сьогодні о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 21:30 дивіться онлайн «Зважені та щасливі» 8 сезон 11 випуск від 08.11.2018 на офіційному сайті!

Video: В 11 випуску «Зважені та щасливі»-8 перевірятимуть учасників на детекторі брехні В 11 випуску Зважені та щасливі 8 учасники дізнаються один про одного якомога більше. На 11 тижні зважені пройдуть детектор брехні на Зважені та щасливі 2018

Video: В 11 випуску «Зважені та щасливі»-8 перевірятимуть учасників на детекторі брехні В 11 випуску Зважені та щасливі 8 учасники дізнаються один про одного якомога більше. На 11 тижні зважені пройдуть детектор брехні на Зважені та щасливі 2018

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