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Телеканал СТБ / Відпочинок у Карпатах восени 2018: огляд найпопулярніших місць

Відпочинок у Карпатах восени 2018: огляд найпопулярніших місць

Телеканал СТБ

Якщо ви не шанувальник пляжного відпочинку і «приберегли» свою відпустку на осінь, то варто провести її в Карпатах, адже ціни в осінній сезон нижче зимових та літніх. Надія Матвєєва розповіла про місця для відпочинку в Карпатах восени 2018, так ви дуже легко зможете визначитися, куди вирушити.

відпочинок у Карпатах 2018

Чим зайнятися восени в Карпатах?

Після галасливого мегаполісу особливо приємно провести день в тихому і пахучому хвойному лісі. Також можна поєднати приємне з корисним і зібрати до вечері гриби або порибалити в гірських річках. Варто зазначити, що після літа риба тут вражає розмірами.

відпочинок у Карпатах 2018

Знайдеться заняття і для любителів активного відпочинку, наприклад — прогулянки на конях. Кінні виїзди добре діють на людину, заспокоюючи і освіжаючи розум. Насолодитися природою Карпат також можна під час велопрогулянок, а для любителів екстриму є можливість поїздити важкопрохідними дорогами на квадроциклах.

відпочинок у Карпатах 2018

Куди поїхати восени в Карпатах?

Верховина

Високі гори і колоритні гуцули — це Верховина. Селище лежить на висоті 620 метрів над рівнем моря, в межах гірського масиву Чорногора, який об’єднує Говерлу, Петрос і Піп Іван. Піднятися на Говерлу зобов’язаний кожен турист — невимовне задоволення, коли ти ковтаєш прохолодне повітря на самій вершині, оповитою густим туманом.

Щоб максимально зануритися в гуцульську культуру, радимо відвідати Музей гуцульського побуту та народних інструментів або відправитися на Скелі Довбуша. Саме в Верховині є будинок-музей Параджанова, в якому жив режисер під час зйомок екранізації книги Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків».

Ворохта

Це мальовниче селище розташоване у верхів’ях річки Прут, на північних схилах Карпат. У Ворохті не тільки красива природа, а й цікаві архітектурні об’єкти, наприклад церква Різдва Богородиці XVII століття і арочні залізничні мости (віадуки), зведені тут у XIX столітті.

відпочинок у Карпатах 2018

Косів

Якщо ви хоча б раз бували в Західній Україні, то чули про відому косівську кераміку. Автентичними плитками, тарілками і глечиками прикрашені музеї, магазини і навіть ресторани Гуцульщіни. Особливою популярністю курорту користується Косівський базар, знаменитий далеко за межами Гуцульщини. Тут можна знайти багатий вибір керамічного посуду, килимів, вишиванок за розумну ціну.

відпочинок у Карпатах 2018

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А взагалі, для душевного відпочинку підійде будь-яке селище, містечко або село в Карпатах, тому яке місце ви б не вибрали, скрізь чекає гарна природа, гостинні люди і неймовірно смачна їжа!

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