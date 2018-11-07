У 22 випуску «МастерШеф»-2018 визначилася десятка найкращих. Хтось назавжди попрощався зі своєю кулінарною мрією і відправився додому. Детальніше про те, хто покинув «МастерШеф», читайте в матеріалі.

«МастерШеф»-8 у 22 випуску покинула Люба Бляшка.

На проекті Люба була одним із найбільш ексцентричних персонажів. За емоційністю вона конкурувала з Даринкою Цокало, а пізніше і взагалі «відбила» Івана Мілановича — стала його другою найкращою подругою.

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Люба на своїй останній битві чорних сильно рознервувалася. Учасники дружно заспокоювали її, а Даринка навіть допомагала у складних умовах на воді. На конкурсі Люба вирішила поекспериментувати — почистила рибу за допомогою ложки!

Судді були не дуже раді такому рішенню учасниці і вирішили, що дівчина досягла свого максимуму на проекті.

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