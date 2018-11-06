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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на листопад 2018: поради від Даші Трегубової

Місячний календар стрижок на листопад 2018: поради від Даші Трегубової

Телеканал СТБ

Місячний календар стрижок на листопад 2018 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимального результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Крім того, у матеріалі ви дізнаєтесь, як Даша Трегубова доглядає за волоссям.

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Лунный календарь стрижек

Волосся відповідає за нашу життєву силу й енергію. Тому зміна зачіски в неправильний день загрожує неприємними наслідками та викинутими на вітер грошима.

Хочете відвідати перукаря з користю та задоволенням? Тоді плануйте візит до майстра відповідно до місячного календаря.

Сприятливі дні для стрижки у листопаді

Нагадуємо, що сприятливі дні для проведення стрижок і догляду за вашим волоссям — це дні, коли Місяць перебуває у знаках Лева або Діви. У листопаді це такі дні:

Місячний календар стрижок на листопад — найсприятливіші дні: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Місячний календар стрижок на листопад — несприятливі дні для стрижки: 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26.

Цей календар також буде корисним для планування процедур догляду за волоссям. У несприятливі дні вони не матимуть жодного ефекту.

Невелика хитрість: якщо ви власниця короткої стрижки і хочете довше зберегти форму і вигляд, то краще стригтися в період спадаючого Місяця, в цей період волосся швидше відновиться.

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даша трегубова

Ведуча нового проекту телеканалу СТБ «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова розповіла, як доглядає за своїми локонами в домашніх умовах. Читайте корисні поради від зірки:

«Я дуже трепетно ставлюся до свого волосся, тому що за роки роботи в кадрі воно досить сильно постраждало. Тому догляд за локонами — невід’ємна частина турботи про себе. Я користуюся шампунями без sls, парабенів і силіконів — тоді волосся росте швидше й почувається краще.

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Іноді роблю вдома ко-вошінг — миття голови без шампуню. Для шевелюри це чудовий шанс відпочити від агресивних засобів. Обожнюю домашнє кератинування. Воно не має нічого спільного з салонною процедурою випрямляння. Це кератин, який, як маска, наноситься на волосся, після чого локони стають пружними та живими.

Коли дозволяє час, роблю маски з олій: наприклад, олію чорного кмину наношу на корені, а кокосову або будь-яку іншу — по всій довжині волосся».

Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на листопад 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним, красивим!

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