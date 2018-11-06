Кожна людина хоч раз у житті стикалася з таким поняттям, як «осіння депресія». Люди звикли плутати свій пригнічений стан із психологічним захворюванням, яким депресія є по суті, однак найчастіше — це лише тимчасова хандра. А на випадок якщо поїдання фруктів та пиття води не допомагають, ми зробили для вас добірку з 10 порад, які позбавлять від поганого настрою. Також ведуча Роза Аль-Намрі розповіла, яким чином бореться з депресією восени. Докладніше — в матеріалі.

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Багато хто знайомий з такими симптомами, як млявість, надмірна дратівливість, нездатність радіти та співпереживати. Можливо, ви навіть помічали якісь зовсім незвичні моменти у своїй поведінці? А тепер згадайте, коли це було. Хіба не минулої осені ви безпричинно накричали на свою найкращу подругу? Хіба не місяць тому ви остаточно припинили спілкування з раніше близькою вам людиною? Осінь — пора, коли більшість людей стають пасивними, закритими та різкими. Однак вам не обов’язково бути в їх числі.

ТОП-10 порад, як побороти хандру

Перш за все, не замикайтеся в собі та не відмовляйтеся від спілкування. Придумайте заняття, яке буде цікавим не тільки для вас, але і для ваших друзів. Сходіть в боулінг, постріляйте з лука або вирушайте на нічну риболовлю. Що завгодно, головне — проведіть час у компанії близьких.

проведіть час у компанії близьких. Також чудовими ліками може бути спорт. Однак не обов’язково витрачати дорогоцінний час на відвідування спортзалу, намагаючись виглядати, як ваші знайомі з Instagram. Займіться бігом! Нудно? Тоді спробуйте щось зовсім незвичайне. Або ж просто надіньте гумові чоботи, і, згадавши дитинство, гайда по найглибших калюжа!

Постарайтеся провести останні теплі дні з користю. Хандра не прийде, якщо у вас не буде на неї часу. Не відмовляйте собі в можливості проводити час на вулиці. Дощ або сльота? Не звертайте уваги! Одягайтеся тепліше та вирушайте на прогулянку тими місцями, де раніше не бували. Адже навіть якщо це ваше рідне місто, напевно знайдуться вулиці, які в осінню пору відкриються вам зовсім по-іншому.

Якщо ж все ваше життя цілком просочене роботою, скажіть «досить»! Займіться вивченням іноземних мов, танцями, чим завгодно, але тільки не роботою. Йдіть раніше, приходьте пізніше, не виходьте взагалі… Адже цілком можливо, що це саме те, чого вам так бракувало.

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А як щодо арт-терапії? У дитинстві кожен з нас любив малювати. Спробуйте зайнятися цим зараз. Гарантуємо, процес вам сподобається. І зовсім неважливо, що вийде у результаті. Головне — настрій.

настрій. Нехай банально, але чудовими ліками від депресії може стати подорож. А особливо для тих, хто раніше не залишав межі країни. Тільки уявіть: місця, де ви раніше не бували, люди, які нехай не кардинально, але все ж відрізняються від тих, яких ви звикли бачити.

Хорошим методом виходу з депресії може стати похід в улюблений бар. Для цього рекомендуємо обзавестися партнером. Якщо раптом всі ваші друзі зайняті серйозними справами, ніхто не засудить, якщо ви пропустите один-два кухлика пива в гордій самоті. Головне — думайте про хороше!

думайте про хороше! Якщо ж ви зовсім домашня людина, то позбутися осінньої депресії допоможе серіал. Не обов’язково починати дивитися щось нове… Чому б не провести вечір з героями, яких любите далеко не перший рік.

Також однією з причин осінньої депресії може бути нестача душевного тепла. Або ж надумана самотність. Хорошими ліками від хандри такого типу може стати нова закоханість. Кажуть, що стосунки, які починаються восени, — найміцніші.

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Якщо ж поганий настрій мучить вас вже не першу осінь, задумайтеся над тим, щоб змінити своє життя більш глобально. А особливо, якщо кожен наступний день нагадує вам попередній. Негоже жити як Філ Коннорс із фільму «День бабака». Спробуйте щось нове, аби відчути прилив сил та емоцій. Це може бути: стрибок з парашутом, навчання грі на гітарі або барабанах, заняття танцями чи похід до бібліотеки. Навіть якщо сил щось починати немає — переборіть себе. Ви самі не помітите, як вас захоплять нові емоції.

Ведуча Роза Аль-Намрі поділилася, що у неї зовсім немає депресії восени. Саме осінь — її улюблена пора року:

«У вересні у моєї сестри День народження, а в жовтні — у мене. Ніякої депресії з такими подіями не може бути! »

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