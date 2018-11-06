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Телеканал СТБ / Що подарувати на День святого Миколая? Ідеї подарунків

Що подарувати на День святого Миколая? Ідеї подарунків

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Турботливі батьки в День святого Миколая традиційно підкладають дітям під подушку різноманітні гостинці. Але все ж подарунки на Миколая люблять отримувати не лише діти, а й дорослі. Що подарувати на День святого Миколая і чим порадувати в цей добре зимове свято всіх своїх рідних і близьких? Яких традицій в День святого Миколая дотримується ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька — читайте в нашому матеріалі!

день святого миколая

Ідеї ​​подарунків на День святого Миколая

  • У цей день прийнято дарувати щось недороге і душевне. Наприклад, солодощі: кіндер-сюрприз, шоколад, цукерки та мармелад. І дитина, і дорослий завжди зрадіють ласощам, та ще й в гарній упаковці! Адже важливий не просто подарунок, а увага, ваша любов до близьких і рідних людей.
  • Якщо ви давно хотіли прищепити своїй дитині любов до читання, то День Миколи Чудотворця – чудовий привід. Подаруйте дитині пізнавальну книгу або енциклопедію.
  • Зробити подарунок можна і своїми руками. Символом любові й турботи стане власноруч зв’язаний шарф або шапка. Домашня випічка, приготовлена ​​з любов’ю, також буде чудовим презентом до Дня святого Миколая. Покладіть до смаколиків handmade-листівку з теплими словами, і посмішка коханого вам гарантована! Будь-який, навіть найменший сюрприз може перетворити цей день на казку.
  • З огляду на те, що діткам подобається все яскраве і солодке, можна покласти під подушку м’яку іграшку, красиву піжаму або цікавий конструктор.
  • Щастя і сміх в будинок принесе і тваринка. Якщо ваш малюк давно мріє про домашнього улюбленця, то не сумнівайтеся – новий друг у День святого Миколая буде ідеальним подарунком.
  • Непосидючим дітям до душі буде подарунок, пов’язаний з активним відпочинком. Це можуть бути санки, ролики, велосипед і багато іншого.

миколая

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Обов’язково потрібно проявити свою турботу і увагу до людей, від яких ми постійно знаходили під подушкою всякі подарунки від Миколая – це наші улюблені батьки. Що ж приготувати для них?

  • Хорошим подарунком буде путівка на відпочинок, де вони наберуться сил і енергії. Набір красивого посуду або тепла ковдра завжди буде нагадувати про вас. А різні сертифікати або квитки на бажаний концерт вони не забудуть ще довго.

миколая

Про свої традиції на День святого Миколая розповіла ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька: «Моє дитинство пройшло без Миколая, тому що було радянським. А ось вже зі своїми дітьми ми святкуємо. Для них це додатковий привід отримати подарунок, а для нас, батьків, – нагадати про хорошу поведінку і про загрозу отримати різочку за погану».

Всім любові та миру!

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