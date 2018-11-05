Випуск 11 «Хата на тата»-7 обіцяє справжні веселощі, адже глядачі спостерігатимуть за трудовими буднями тата-мажора. До речі, Микола Петручок до них зовсім не звик – вдома, як і в житті взагалі, тато не робить зовсім нічого. Тепер дружина поїде на заслужений відпочинок, а татові доведеться вперше в житті зайнятися дітьми і виконати безліч інших обов’язків.

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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:

Як Микола відпускав свою дружину у відпустку?

Чи впорався тато з графіком мами?

Навіщо чоловікові знадобилася швидка допомога?

Чому кінець дня Микола зустрів зі сльозами на очах?

Яке бажання дочки потрібно було виконати татові?

Чого нетямущий батько намагався навчити маленького сина?

Чиєї допомоги попросив Микола і якою сваркою це закінчилося?

Чи встиг чоловік виконати всі завдання за тиждень?

Чи впорається тато-мажор з усіма випробуваннями – дивіться вже сьогодні, 5 листопада, у випуску 11 «Хата на тата»-7 о 20:00 на СТБ!