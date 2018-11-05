Випуск 11 «Хата на тата»-7 обіцяє справжні веселощі, адже глядачі спостерігатимуть за трудовими буднями тата-мажора. До речі, Микола Петручок до них зовсім не звик – вдома, як і в житті взагалі, тато не робить зовсім нічого. Тепер дружина поїде на заслужений відпочинок, а татові доведеться вперше в житті зайнятися дітьми і виконати безліч інших обов’язків.
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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:
- Як Микола відпускав свою дружину у відпустку?
- Чи впорався тато з графіком мами?
- Навіщо чоловікові знадобилася швидка допомога?
- Чому кінець дня Микола зустрів зі сльозами на очах?
- Яке бажання дочки потрібно було виконати татові?
- Чого нетямущий батько намагався навчити маленького сина?
- Чиєї допомоги попросив Микола і якою сваркою це закінчилося?
- Чи встиг чоловік виконати всі завдання за тиждень?
Чи впорається тато-мажор з усіма випробуваннями – дивіться вже сьогодні, 5 листопада, у випуску 11 «Хата на тата»-7 о 20:00 на СТБ!