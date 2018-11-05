Гороскоп на тиждень з 5 по 11 листопада розповість, що приготував кожному знаку зодіаку цей тиждень. Наші предки вірили, що на красу і самопочуття людини особливий вплив має Місяць. Середина тижня ознаменується Новим Місяцем. Молодик ідеально підходить для кардинальних змін у житті, але водночас може негативно впливати на самопочуття людини, викликаючи дратівливість і необдумані рішення. Детальний гороскоп на тиждень з 5 по 11 листопада можете знайти в нашому матеріалі.

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Вода (Рак, Скорпіон, Риби)

Новий Місяць підштовхуватиме вас до кардинальних змін. І якщо цього тижня ви відчуєте різке бажання обрізати волосся, яке ви відрощували протягом тривалого часу, або перефарбуватися в кардинально інший яскравий колір, краще утримайтесь від реалізації подібних задумів. Залиште цю ідею до наступного тижня, швидше за все, ви до неї більше не повернетесь. Раки, утримайтеся від нестандартних рішень у стилі. Скорпіони, цей тиждень присвятіть оздоровленню волосся та нігтів. Риби, бажання змін в іміджі реалізуйте за рахунок нової укладки або плетіння волосся.

Вогонь (Овен, Лев, Стрілець)

Знаки Вогню найменш схильні до впливу Місяця. Здоровий глузд не дозволить зробити вам необдуманих вчинків і змінити себе до невпізнання. Хоча саме вам і варто було б піддатися імпульсу. Стрижка у вівторок принесе у ваше життя успіх і нові можливості! Овни, зміна іміджу піде вам на користь! Леви, експериментуйте з кольором волосся, яскраві кольори додадуть вам неповторності. Стрільці, нова стрижка додасть впевненості в собі.

Земля (Козеріг, Телець, Діва)

Знаки Землі безпосередньо підпорядковуються Місяцю. Проте з 5 по 7 листопада Місяць в четвертій фазі буде слабким, тому для вас цей період буде стабільним і спокійним, але вже з 7 листопада може виникнути гостре бажання змін. Якщо ви давно хотіли змінити стрижку або пофарбувати волосся, але ніяк не наважувалися, саме час зробити це в четвер. Довгоочікувані зміни іміджу принесуть вам позитивні зміни і в особистому житті. Козероги, новий колір приверне до вас чоловічу увагу. Тельці, піддайтеся бажанню змін та втільте в життя давню мрію. Діви, виберіть собі витончений і практичний образ та сміливо йдіть до перукаря.

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Повітря (Терези, Водолій, Близнюки)

Знаки Повітря перебувають з Місяцем в нейтральних стосунках. У першу половину тижня представникам стихії варто зосередитися на внутрішніх змінах. Друга ж половина більш сприятлива для зовнішніх змін. Вам варто відійти від консервативних рішень і перейти до більш нестандартних, тому забудьте про вашу звичну зачіску і спробуйте щось нове! Такі зовнішні зміни відкриють вам нові можливості у житті та допоможуть завести цікаві знайомства, які в майбутньому можуть стати вам у нагоді. Терези, спробуйте вибрати для себе новий колір волосся та форму нігтів. Водолії наважтеся на коротку стрижку, про яку давно мріяли. Близнюки, нова зачіска стане новим етапом вашого життя!

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