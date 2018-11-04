У 10 випуску «Один за всіх»-12 почуємо моторошну історію про загадкову смерть жінки. 13-річний Дмитро вважає, що його маму вбив рідний батько. Єдине, чого він хоче, – ув’язнити чоловіка та жити із бабусею. Правду та всі подробиці того дня з’ясовуватиме команда «Один за всіх»-12.
У 10 випуску проекту «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:
- Чому хлопчик звинувачує батька у смерті матері?
- Як дитина пережила трагедію, знайшовши мертву маму у квартирі?
- Що розкаже сам батько у студії проекту?
- Та які результати покаже детектор брехні?
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Дізнайтеся вже цієї неділі о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 10 випуск «Один за всіх»-12 від 04.11.2018 на офіційному сайті!